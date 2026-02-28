Eva Soriano llora de impotencia tras su apnea en 'El Desafío 6': "Me da mucho coraje"

Te interesa La historia del pique de Eva Soriano y Roberto Leal

Eva Soriano siempre está muy activa, pero ha tenido que controlar esos nervios en la octava gala de El Desafío 6 para enfrentarse a la apnea. Durante los ensayos, la presentadora de Cuerpos especiales llegó a los 2:30 minutos y confesó que le parece una de las pruebas más complicadas.

En plató, el resultado no ha sido el esperado. Tras el primer minuto, el coach Juandi Alcázar le ha pedido no asustarse y continuar sin prisa. Sin embargo, Eva Soriano ha salido de golpe del agua en el minuto 1:12 mientras colocaba las manos en el extremo superior de la pecera. De forma instantánea, la humorista ha empezado a llorar durante varios minutos seguidos.

Durante su momento de emoción, Roberto Leal le ha dedicado unas emotivas palabras de consuelo. "¿Sabes qué nos sorprende, Eva? La imagen tuya que tenemos es la de una persona que todo se lo toma a broma, risueña, que está siempre feliz... Y quiero que quede claro que lo que ha pasado esta noche no tiene nada que ver con tu capacidad de trabajo y esfuerzo", ha empezado diciendo.

"Estas cosas también tienen mucho que ver con ese momento vital que tenemos todos, te puedes encontrar mejor un día, otro día te puedes encontrar peor... Y llega la apnea y tienes una presión delante de muchísima gente y parece que tienes mucho que demostrar. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Si eres Eva Soriano, es por todo lo que has hecho hasta hoy", ha añadido Roberto Leal, amigo y rival de la cómica.

Al salir de la pecera, los compañeros han ido a darle un abrazo a la presentadora de Cuerpos especiales, que ha querido hacer una pequeña broma: "Me puedes dar un 1 hoy, Santiago, no pasa nada", le ha dicho al miembro del jurado con el que mantiene un gran pique. Por su parte, el cineasta ha estado a punto de echarse a llorar con la concursante: "Me caías bien, pero no creía que tanto. Te has puesto a llorar y casi lloro yo. Te he visto y me ha dado una penilla, no pasa nada".

"Me da mucho coraje porque parece que no me lo curro, pero me lo curro un montón"

Así, Eva Soriano ha querido explicar por qué ha salido de golpe del agua: "Me da mucho coraje porque me he puesto muy nerviosa. Me estaba yendo el corazón superrápido, no me conseguía relajar, luego he tenido muy pocos días para probar la apnea y me he agobiado más... y todo se ha trasladado al desastre. Me da coraje que se traslade a esto, que es una mierda", ha comentado entre lágrimas.

De nuevo, Roberto Leal ha querido tranquilizar a su amiga: "No hace falta justificar nada. El Desafío es una cosa y el trabajo es otra. Ya está, aquí no venimos a salvar vidas. No venimos a operar a nadie a corazón abierto, esto es entretenimiento. Tú eres una de las grandes entretenedoras de este país, y ahora, que se ve que tienes corazón, que yo pensaba que no, todavía más", ha bromeado.

Al final, Eva Soriano ha vuelto a tirar de humor: "Encabezaré la lista por detrás. Quién no querría estar en la misma liga que El Monaguillo".

