Shawn Mendes traspasa la pantalla en los MTV EMAs con su emotiva actuación al ritmo de 'Heart Of Gold'

Parece que Shawn Mendes ha marcado la cuenta atrás de uno de sus lanzamientos más importantes de su trayectoria. El próximo 15 de noviembre, Shawn, su próximo trabajo discográfico.

Lo que está claro es que el artista de Señorita no ha dudado de poner a prueba, una vez más, su nuevo sonido con Heart Of Gold. Con este tema, Mendes hace un homenaje a un amigo de la infancia que falleció por una sobredosis de drogas. Aunque más allá del dolor, lo cierto es que la canción se constituye como una forma de celebración de aquellas personas que nos han dejado huella. “Se trata de llorar a quienes extrañamos con lágrimas, pero también se trata de celebrarlos... quiénes eran y lo que han dejado en este mundo”, recoge Billboard.

El escenario de los MTV EMA's ya es un espacio casi familiar para Mendes, ya que actuó en 2017 e incluso se llevó el galardón al Mejor Artista aquel año. 7 años después de interpretar ese mítico There's Nothing Hold'In Me Back , Shawn ha vuelto a demostrar su dominio sobre el escenario.

La actuación de Mendes en los MTV EMA's ha estado marcada por una iluminación cálida con la que transmite una atmósfera sobrecogedora. Su show ha estado marcado por la sencillez, donde 'el menos es más' con elementos básicos que no pueden faltar en un directo redondo. Con guitarra en mano y el respaldado de una banda, han hecho de su actuación uno de los mejores pases de la gala.

Shawn Mendes, a las puertas de su nuevo disco

Tras conocer Why Why Why,Nodody Knows, Isn't That Enough y Heart Of Gold, muy pronto conoceremos la nueva era de Shawn Mendes bajo el título de Shawn. Un disco con el que parece que ha llegado a la raíz de su esencia, asegurando que "es exactamente lo que quería" tal y como comento el artista en Interview Magazine.

De momento, el intérprete de Mercy tiene fechados varios directos en distintos puntos del planeta como Berlín, Ciudad de México, Toronto o Buenos Aires, entre muchos otros. Para obtener más detalles no dudes en visitar su página web.