Ed Sheeran anuncia un segundo concierto en Madrid: fecha, precios y cuándo salen las entradas

El anuncio del concierto de Ed Sheeran en Madrid para el 30 de mayo de 2025 fue una gran sorpresa para sus fans, por lo que se han movilizado para no quedarse sin entradas, lo que ha tenido como resultado un previsible soldout en pocas horas como parte de su gira Mathematics Tour.

En las últimas semanas, hemos podido disfrutar del británico en sus dos shows exclusivos en España -Tenerife y Santiago de Compostela- y para todos aquellos que no consiguieran tickets para su concierto en la capital, tenemos una noticia excelente: se viene segundo show.

El intérprete de Shape of you ha anunciado este miércoles un segundo concierto en el Civitas Metropolitano. ¿Te gustaría asistir? No te preocupes porque recogemos toda la información que debes saber.

Cuándo es el nuevo concierto de Ed Sheeran en Madrid

Ed Sheeran tenía previsto dar un único concierto en el Civitas Metropolitano de Madrid el próximo 30 de mayo.

Tras hacer soldout en pocas horas, ha ampliado fechas y cantará también el 31 de mayo.

Ed Sheeran | Getty

Cuándo y dónde comprar entradas para Ed Sheeran

Como suele ser habitual, las entradas para ver a Ed Sheeran se podrán comprar en la preventa o la venta oficial:

Preventa: a partir del lunes 15 de julio a las 9 h en Livenation.es

Venta oficial: el miércoles 17 de julio a las 9 h en Livenation.es y Ticketmaster

Los precios de las entradas de Ed Sheeran en el Metropolitano de Madrid

Precio 1: 115€ + gastos

Precio 2: 100€ + gastos

Precio 3 (Pista): 95€ + gastos

Precio 4: 85€ + gastos

Precio 5: 55€ + gastos

Precio 6: 45€ + gastos

Precio 7: 25€ + gastos

Las entradas para este concierto son nominales y exclusivamente digitales para móviles, únicamente podrán descargarse desde la app de Ticketmaster.es en tu móvil 4 días antes del concierto.

Los menores de 16 años solo podrán acceder acompañados de un adulto responsable.