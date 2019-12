Ed Sheeran y su mujer Cherry Seaborn invitan a bailar a parejas de todo el mundo en 'Pull It All On Me'

Ed Sheeran acaba de lanzar el videoclip de 'Pull It All On Me' , donde colabora la artista británica Ella Mai . Por primera vez, el artista aparece en un videoclip junto a su chica, Cherry Seaborn , donde invitan a bailar a parejas de todos los rincones del mundo de lo más diversas explicando sus historias.

Cherry Seaborn y Ed Sheeran en el vídeo de 'Pull It All On Me' / Youtube / Ed Sheeran | Atlantic Records

Desde que lanzó 'I don't care' junto a Justin Bieber hace 7 meses, Ed Sheeran no ha dejado de regalarnos videoclips de su último trabajo No 6 Collaborations Project, donde tal como su nombre indica, ha contado con todos aquellos artistas que quería hacer una colaboración.

Lo hemos visto en 3D junto a Chance The Rapper en 'Cross Me'; o demostrándonos que el dinero no da la felicidad en 'Beautiful People' con Khalid. En 'BLOW', su esperada colaboración con Bruno Mars y Chris Stapleton, dejaban el protagonismo a sus homólogas femeninas y en 'Antisocial', Travis Scott y Ed se transformaban en diferentes personajes.

Tampoco faltó su paseo en bicicleta por Londres con Paulo Londra en 'Nothing On You' o recorriendo Inglaterra entera junto a Stormzy en 'Take Me Back To London'.

Y cuando creíamos que 'South Of The Border' sería el último videoclip de este trabajo en el que Camila Cabello y Cardi B se convertían en espías, ahora le toca el turno a 'Pull It All On Me', su colaboración con Ella Mai.

En esta ocasión el gran protagonista del videoclip es el amor de pareja, sea del tipo que sea. Dirigido por Jason Koening, diferentes parejas de todo el mundo reciben la misma invitación: "¿Quieres bailar?". Y así es como podemos conocer a James y Renae de Lummi Nation; a una pareja australiana en Zanzíbar; nos colamos en la boda de Fahad y Aisha en Dallas; conocemos a Diana y Cristian de Guatemala;

Comprobamos que el amor no tiene edad con la vitalidad de Nellia y Dietmar (Durmerstheim), casados desde hace 49 años; o de Filiberto y Celina (Miami), que llevan juntos desde los 17 años.

Tampoco faltan las parejas homosexuales como la de Caroline y Pietra (Colonia) o la de P.J. y Noah (Nueva York); entre muchas otras.

Pero sin duda el gran momento del videoclip es cuando vemos bailar a Ed Sheeran en la cocina de su apartamento en Londres junto a Cherry Seaborn, con quien se casó a principios de año. Es la primera vez que la británica aparece en un videoclip de su chico y nos regalan preciosos momentos de complicidad y amor.