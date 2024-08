Ed Sheeran se une a Niall Horan para cantar 'Little Things', de One Direction

Niall Horan, el cantante y compositor irlandés conocido por formar parte del grupo One Direction, ha celebrado el 23 de agosto un concierto en Dublín durante el transcurso de su gira por Irlanda y Reino Unido, a la que le seguirá su tour por Latinoamérica.

Como sorpresa, el artista ha regalado un momento muy especial a todos sus fans al subir al escenario al británico Ed Sheeran.

Ambos han cantado juntos dos canciones, aunque ha sido la segunda la que ha protagonizado todos los gritos del público presente. Se trata de Little Things, un tema que el propio Ed Sheeran compuso para el segundo álbum de One Direction, Take Me Home.

Gran parte del público del irlandés le admira por su recorrido con la aclamada boyband, por lo que esta actuación ha sido un verdadero regalo nostálgico para ellos.

"Gracias, Ed Sheeran, por salir a tocar conmigo esta noche en Dublín. Otro gran recuerdo", ha escrito Niall Horan en la publicación de Instagram, donde ha compartido su actuación junto a Ed Sheeran con sus seguidores.

Por su parte, la primera composición que han cantado es Lego House, un tema del primer álbum de Ed Sheeran.

Los dos han mostrado su admiración mutua sobre el escenario de Royal Hospital Kilmainham, un recinto con capacidad para quince mil personas.