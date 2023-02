Ed Sheeran vuelve a las redes sociales tras experimentar "cosas turbulentas" en su vida personal

Ed Sheeran ha cumplido su promesa. En noviembre de 2022 anunciaba a través de su perfil de Instagram que dejaba las redes hasta 2023.

Desde ese momento le perdimos la pista al cantante, hasta hace dos semanas, que volvió a activar su cuenta publicando un vídeo cantando F64 una canción dedicada a Jamal Edwards, uno de sus mejores amigos que falleció hace unos meses.

Pero el cantante también ha publicado otro vídeo confesando a sus fans el verdadero motivo por el que se había mantenido al margen de las redes sociales.

"Me doy cuenta de que no he estado tan comprometido con mis redes sociales o fans en el último par de años, y las cosas que se han publicado en esta cuenta pueden haber sido un poco aburridas, lo siento, es mi culpa", comenzaba el artista británico pidiendo disculpas.

"La razón por la que estoy haciendo este vídeo, siendo totalmente honesto, es que he pasado por algunas cosas turbulentas en mi vida personal, así que no me apetecía estar en línea y fingir ser algo que no soy cuando en realidad no me sentía así".

"Sé que suena raro, pero por eso estoy haciendo este vídeo para decir que las cosas están mejorando" ha dicho el intérprete de Shivers antes de quedarse en blanco y concluir con un: "He hecho este vídeo unas 50 veces, no voy a hacer otro".

En el último año Sheeran experimentó emociones muy distinas: desde el nacimiento de su segundo hijo hasta la muerte de su íntimo amigo, pasando por estádos de ánimo muy opuestos que han hecho que quisiese alejarse por una temporada.

Actualmente Ed se encuentra de gira por el continente australiano y vuelve a estar activo en redes.