Shinova estrena 'Lo que podría salvarnos', una oda a la lucha por el amor
Esta canción es el segundo adelanto del próximo disco de Shinova, para el cual aún no hay fecha de estreno. Según confirmaron, cada canción formará parte de una historia fragmentada que cobrará forma cuando se publique todo el proyecto.
Dos meses después del lanzamiento de su tema Todo gira y vuelve, Shinova nos ha entregado una pieza más del puzzle que supondrá su próximo disco, con el cual pretenden crear un viaje narrativo de canciones interconectadas.
Lo que podría salvarnos es el segundo capítulo de este proyecto, el cual mantiene la identidad de la banda con una letra introspectiva y profunda con la que es muy fácil conectar.
El tema nos empuja a enviar todo "lo que pueda dolor a la amnesia del que aún quiera creer", pues, aunque "fuera el mundo sigue pareciendo igual", nosotros podemos elegir "nuestra manera de mirar".
Además, es en el estribillo, y en las imágenes que acompañan al videoclip, donde encontramos la clave: "Hay algo muy grande / Muchísimo más grande / Que todas esas mierdas que / creímos importantes / Hay algo muy grande / Infinitamente grande / Que podría salvarnos / O llevarnos por delante"
Y es que, como puede sobreentenderse, el amor es lo que podría salvarnos, lo que podría alejar el frío y aliviarlo todo con su calor.
Sin embargo, el amor también se refleja como algo complicado, pues, "aunque todo siga pareciendo igual", ha cambiado la manera en la que ella le mira. Y, a pesar de ello, "cuando no existan razones" y "se agoten las celebraciones", siempre habrá algo más grande que todas esas mierdas que creímos importantes".
Letra de 'Lo que podría salvarnos'
Hoy ha amanecido pronto
Pero nunca es demasiada luz
Porque en aquellos días tan cortos
Me congelé de norte a sur
Pero ahora que se aleja el frío
Enviaré lo que pueda doler
A la amnesia del que aún quiere creer
Fuera el mundo sigue pareciendo igual
Lo que cambia es la manera de mirar
Hay algo muy grande
Muchísimo más grande
Que todas esas mierdas que
creímos importantes
Hay algo muy grande
Infinitamente grande
Que podría salvarnos
O llevarnos por delante
Llevarnos por delante
Hoy ha amanecido pronto
Y justo al lado estabas tú
Con la música envolviendo todo
Piel ardiendo a contraluz
Y sabemos que tendrá sentido
Mientras intentemos evitar
Las palabras que nos pueden delatar
Y aunque todo sigue pareciendo igual
Ha cambiado tu manera de mirar
Qué haremos cuando no existan razones,
cuando se agoten las celebraciones
y llegue el día
Que mueran las canciones?
Hay algo muy grande
Muchísimo más grande
Que todas esas mierdas que
creímos importantes
Hay algo muy grande
Infinitamente grande
Que podría salvarnos
O llevarnos por delante
Llevarnos por delante
Quizá pueda salvarte
Quizá pueda salvarme
Quizá pueda salvarnos