Shinova abre un nuevo capítulo con el estreno de 'Todo gira y vuelve'

Shinova comienza nueva etapa con el estreno de Todo gira y vuelve, un esperado single que llega en plena gira El presente tour e inicia una nueva aventura musical del grupo.

Y es que se trata del Capítulo 1 de una era musical renovada, y de ello hablaron en Cuerpos especiales junto a Eva Soriano y Nacho García. Sin dar muchos detalles, la banda advirtió: "No lo consideramos tanto un cierre de etapa como el principio de algo nuevo".

Y es que con esta canción la banda "abre una historia" nueva, que "cerrará en el mismo punto que abre". Y así de misteriosos compartieron sin resolver este enigma desde el anti-morning show.

De hecho, el paso de Shinova por Cuerpos especiales regaló en exclusiva "un cachito" de Todo gira y vuelve, por primera vez en directo y antes de su estreno. El tema ya está disponible desde este 27 de noviembre en todas las plataformas.

Desear lo mejor, pero desde lejos

Siguiendo su característico estilo, la nueva canción de Shinova habla de desear lo mejor a esa persona especial, pero ya no junto a nosotros. Sin embargo, el videoclip muestra una relación y de su ruptura, y de cómo todo en la vida se convierte en cíclico. Vivir junto a ese amor, cortar, volver a encontrártelo, revivir esa historia romántica... "Todo gira y vuelve", repite el tema, en honor a su título.

Todo gira y vuelve es la primera canción de una nueva etapa, que los fans de Shinova podrán disfrutar en el gran cierre de gira de El presente Tour en el Movistar Arena, con Europa FM como emisora oficial del concierto.