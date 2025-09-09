Shinova revela la lista de colaboraciones de 'El Presente... y los días que vendrán'

Después de un más que exitoso 2024 gracias a su álbum El Presente, Shinovaestá firmando un 2025 redondo con el tour que arrancó con la salida del álbum y que continuará hasta el concierto fin de gira del 27 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid, con Europa FM como radio oficial.

Para terminar de redondear el año, los cuatro de Berritz han vuelto a grabar este trabajo "rodeados de buenos amigxs" y ya preparan su lanzamiento bajo el título El Presente... y los días que vendrán. "Podrás reservar tu edición física a partir del próximo 18 de septiembre", ha anunciado en Instagram al anunciar la lista de colaboraciones del álbum.

Los invitados de 'El presente... y los días que vendrán'

Shinova se ha aliado a seis artistas invitados para la reedición de su exitoso disco. Cinco de esas colaboraciones pertenecen al disco El Presente, la única que no está en el disco es Si no es contigo, que lanzaron en 2023 con Rafa Val de Viva Suecia.

Los días que vendrán , con Nina (Morgan)

, con Nina (Morgan) Movemento, con Tanxugueiras

con Tanxugueiras Abendua , con En Tol Sarmiento

, con En Tol Sarmiento Si no es contigo , con Rafa Val (Viva Suecia)

, con Rafa Val (Viva Suecia) Gato Azul , con Iván Ferreiro

, con Iván Ferreiro Nuestra Postal, con No Te Va a Gustar

El primer lanzamiento de Shinova

Aunque la banda no ha anunciado aún cuándo saldrá a la venta el disco (solo la fecha de reserva), sí ha publicado cuándo podremos escuchar un nuevo adelanto del álbum.

"Ese mismo día, el 18, también podréis escuchar una de las canciones más especiales que hayamos grabado: Los Días que vendrán junto a nuestra querida Nina, de Morgan", señalan en la publicación.

El resto de canciones ya las tenemos en el radar ya que fueron lanzamientos anteriores.