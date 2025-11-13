SIA vuelve por Navidad junto a Belinda y su canción 'Snowman'

Mariah Carey no es la única reina de la Navidad. Hay grandes canciones navideñas que se cuelan en estas fiestas en lo más escuchado. Y entre ellas se encuentra Snowman de SIA.

Aprovechando la viralidad del tema en redes sociales desde hace unos años, la intérprete de ha querido volver al foco con una nueva versión de esta canción tan festiva. Y no lo hará sola: la cantante ha anunciado un featuring con la artista Belinda.

Aunque todavía no se conocen detalles de esta nueva versión del hit navideño, los fans se han mostrado emocionados con este lanzamiento, que llega a nuestras vidas el 14 de diciembre. Y pocos son los detalles que han trascendido, pero podría ser una canción en español e inglés.

No es la primera vez que las artistas trabajan juntas: las artistas se unieron en el álbum Utopía en 2006.