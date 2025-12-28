Lola Índigo se une al fenómeno de Rosalía con 'La Perla' para despedirse de 2025

¿Cómo explicar el éxito de La Perla, el himno de Rosalía en contra de un "terrorista emocional"? Se trata de una combinación de elementos: la fama de la catalana, la expectación por su nuevo álbum, la colaboración con Yahritza y Su Esencia o, sobre todo, la letra.

Con este sencillo, Rosalía ataca a los hombres tóxicos, aunque podría referirse concretamente a Rauw Alejandro: "La decepción local, rompecorazones nacional / Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial / Es una perla, nadie se fía / Es una perla, una de mucho cuida'o", dice el estribillo.

Muchas personas se han visto reflejadas en estas palabras, como es el caso de Lola Índigo. La artista de La Reina ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok donde aparece haciendo playback de La Perla con un mensaje clave: "Adiós a los cucarachos de 2025".

Con estas palabras, Lola Índigo se despide del año lanzando su propio dardo al mismo tipo de hombre que describe Rosalía en su canción, desvelando que ha tenido algún que otro desencuentro amoroso.

Lady Gaga también publicó un vídeo con 'La Perla'

La actuación de Rosalía en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon aupó la viralidad de La Perla más allá de las fronteras españolas, y una prueba de ello es un vídeo publicado por Lady Gaga a finales de noviembre en TikTok.

La cantante de Bad Romance, que no suele unirse a las tendencias de redes sociales, mostró su cara más cómica ante la pantalla del móvil. Y, jugando con la canción de fondo, interpretó la letra del tema en un coche, un aparcamiento… con muchas risas de fondo.