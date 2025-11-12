Sidecars lanza 'La misma canción', nuevo adelanto de su álbum 'Everest'

Sidecars vuelven a la carga con el lanzamiento de su nuevo disco, Everest, que verá la luz el viernes 14 de noviembre. Pero tan solo dos días antes de este lanzamiento, la banda liderada por Juancho ha querido hacerles otro regalo a los fans.

Este regalo es en forma de tema con el título La misma canción, un nuevo single del álbum. Con un ritmo más pausado a bajo, guitarra y batería, la banda traza el nuevo camino de este disco.

En este estreno Sidecars le canta a esa historia de amor con una versión firme, y aquella de la otra persona. Pero nunca se llega a olvidar, escuchando una y otra vez esa canción que unía ese vínculo.

Los fans del grupo ya pueden disfrutar de esta canción que mezcla el despecho con el recuerdo bonito del amor, tan solo unas horas antes de tener entre sus manos Everest.