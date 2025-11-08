Sidonie, telonero del concierto de Leiva en el Palau Sant Jordi de Barcelona
Leiva no estará solo en el concierto del Palau Sant Jordi de Barcelona. El grupo Sidonie ejerce de anfitrión y telonero en la última parada del madrileño en España en 2025. Apunta a qué hora empieza el concierto y cuándo es la hora del preshow.
Leiva despide el Tour Gigante 2025 en Barcelona y lo hace en buena compañía. Sidonie se sube este sábado al escenario del Palau Sant Jordi para ser telonero de concierto.
El cantante madrileño anunció hace unos días que Marc Ros, Jess Fabric y Axel Pi se sumaban a su última cita en España en 2025 para animar el inicio del esperado show, que promete ser muy especial.
Los de Barcelona, que como Leiva han sido teloneros de The Rolling Stones, ejercerán de anfitriones en esta cita en la que no se descarta que se suban al escenario para cantar junto Leiva. No sería la primera vez que cantan juntos y, de hecho, este mismo sábado Marc, Jess y Axel sorprendían a sus fans en redes compartiendo una versión de Lady Madrid. Este vídeo es de 2017.
A qué hora es el concierto de Leiva y cuándo actúa Sidonie
El concierto de Leiva arranca a las 21:00 horas pero para disfrutar de la actuación de Sidonie hay que llegar antes al Palau. Será a las 20:00 horas cuando arranque el preshow. ¡Apunta!
- Apertura de puertas: 19:00 horas
- Artista invitado Sidonie: 20:00 horas
- Concierto Leiva: 21:00 horas
Otras veces de Leiva y Sidonie
Leiva y Sidonie han compartido escenario en muchas ocasiones. En la gira Costa Azul de los de Barcelona, se unieron para cantar Fascinado. Por aquel entonces Leiva aún era integrante de Pereza.
Años después Leiva se sumó al concierto de Sidonie en las Fiestas de la Mercè para cantar Carreteras Infinitas y antes habían cantando Niña de Papa y Fascinado en televisión.
Además, el cantante de la Alameda de Osuna es uno de los artistas invitados del videoclip de la canción Un día de mierda con otros rostros conocidos como Santi Balmes o la actriz Nerea Barros.
Los conciertos de Leiva en 2026
Leiva se despide con este concierto de Tour GIGANTE 2025 con a mirada ya puesta en el FIN DE GIRA planeado para 2026 El cantante, que tiene cuatro citas en Chile, Uruguay, Argentina y México en los meses de noviembre y enero, estará en seis ciudades durante nueve noches. En dos conciertos ya ha colgado el cartel de SOLD OUT.
- 27 de junio - Zaragoza - IBERCAJA ESTADIO
- 3 de julio - Vigo - Porto de Vigo
- 4 de julio - Vigo - Porto de Vigo - SOLD OUT
- 18 de julio - Cádiz - Cádiz Music Stadium
- 15 de agosto - Torrevieja - Parque Antonio Soria / Brilla
- 9 de septiembre - Madrid - Movistar Arena
- 19 de septiembre - Oviedo La Ería
- 29 de septiembre - Madrid - Movistar Arena
- 30 de septiembre - Madrid - Movistar Arena - SOLD OUT