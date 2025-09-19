Siloé publica 'Las palabras', la canción con la que abraza a su público

El grupo Siloé se está afianzando como uno de los favoritos para los fans del indie en nuestro país y, para muestra, solo hay que observar cómo Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos son algunos de los artistas más buscados durante la temporada de festivales.

Un respaldo por parte de su público que los vallisoletanos han querido devolver con Las palabras, el nuevo single de Siloé, con el que la banda quiere marcar una nueva etapa en su trayectoria.

"Nos hemos dado cuenta de que nuestras canciones llegan de verdad a la gente", ha explicado Fito Robles, "los versos se quedan en las personas, los hacen suyos, y queremos reivindicar eso: el valor de lo que se dice, de lo que se calla y, aun así, se transmite".

Además, Siloé ha contado con Iván Mato en el diseño y Pat Étoile en el arte para la portada de Las Palabras, con quienes han iniciado un proyecto que transforma su música en obras físicas concebidas especialmente para cada tema. Todo un regalo para sus fans.