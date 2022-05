Sofía Ellar nos transporta al verano con su estreno 'Canción de radio'

¡Sofía Ellar está de vuelta! Aunque si nos fijamos en lo prolífica que es, no solamente en la música sino que también a través de sus redes sociales, podríamos decir que nunca se ha ido.

No obstante, la descripción que ha hecho sobre su nuevo tema Canción de radio habla de regresar, de retomar nuestras vidas tras la pandemia que un día nos paralizó y nos obligó a sumergirnos en una etapa oscura.

"Ahora que vuelve la vida, qué importante es reunir a los de siempre y ser la pieza del puzzle que une a todo un circo en una infinita mesa. Ahora... ¡sí!, ahora nos toca volver a bailar y disfrutar a sorbitos de 'agua con limón' y 'cerve de barril' . 'Canción de radio es ese toque derumba orgánica con un ritmo que engancha y nos recuerda a la Sofía de siempre, de 'Amor de anticuario' y ritmos frescos y alegres".

Segundo adelanto de 'Libre'

Libre. Así se llama el nuevo EP de Sofía Ellar que cada vez está más cerca de su fecha de estreno: 2 de septiembre de 2022. Se trata del tercer disco autoeditado y autoproducido por la artista y supone un punto de inflexión en su carrera.

Este trabajo refleja una evolución natural a nivel compositivo y con una producción compacta y grandilocuente que conduce la esencia de Ellar a una nueva dimensión sin perder la naturalidad y la esencia que tanto caracteriza a la cantautora.

De hecho, será esta esencia la que acompañará a la artista durante su nueva gira deconciertos en directo que dará comienzo el próximo 27 de mayo en en el Trui Teatre de Palma de Mallorca.

Canción de radio, el segundo adelanto de Libre, va más allá de este mensaje positivo de regresar a la vida que llevábamos antes de la llegada de la pandemia. Se trata de un sencillo que invoca al verano que ya está a la vuelta de la esquina. Es un canto al buen rollo, la alegría y la fiesta que supone la llegada de la época estival.

¡Ya puedes escucharlo dando al play!

Sofía Ellar visita Cuerpos especiales

Sofía Ellar visitó los estudios de Cuerpos especiales, el morning show de Europa FM, para presentar otro de sus nuevos estrenos: "Y 23".

A pesar de que este número no aparece en ningún verso de la canción, la artista española afirmó que se trataba de una cifra muy especial para ella. Su videoclip fue grabado en Tenerife y cuenta con la participación del surfista David Castelló, a quién escribió a través de Instagram para que actuase con ella.

De hecho, la química entre ellos fue tan notable, que muchos seguidores pensaron que esa historia de amor había traspasado las cámaras: "A mi me casan todo el rato, me salen novios por todas las esquinas. Pero no no, súper amigos. Ha sido un placer trabajar con él, pero nada más. Además, tiene más pelo que yo".