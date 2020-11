Stay Homas estrena disco, 'Agua': "Se grita mucho en la música latina, es el 'ole' flamenco"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Stay Homas en yu / yu, no te pierdas nada

¡Los compañeros de piso que más han hecho por la pandemia! Recibimos a los Stay Homas en yu, los jóvenes que han amenizado muchas tardes de confinamiento con sus directos y sus temas grabados en la terraza de su piso.¡Hacían un nuevo tema casi cada día!

Viven los tres juntos y tocaban con las cosas que se encontraban en casa como instrumentos... ¡Un pelotazo! "Desde que empezamos no hemos parado, nosotros seguimos confinados, aunque nos dejan salir", explican. "Separados somos tres parguelas, pero juntos somos un gran parguela", nos cuentan los chicos, que han perdido el AVE esta mañana... ¡Venían cargados con sus famosos instrumentos! El cubo azul, el cubo que le sustituye, un teclado de hace 30 años, unas baquetas, un tamborín...

Los Stay Homas acaban de lanzar el vídeo de Let it Out, y la verdad es que después de la versión que les hizo el mismísimo Michael Bublé... ¡Pueden llegar donde quieran! ¿No se les hizo raro grabar el clip en vertical? ¡Todos sus directos fueron en vertical!

Además, los Stay Homas han puesto su granito de arena en la banda sonora de la película 'Mamá o Papá'... ¡Y en el making of aparece Alberto Casado! Lo cierto es que ya se admiraban mutuamente de antes... ¡Los pantomima son el pesismo y ellos el optimismo! "Estábamos enganchados a vuestros pesimismos", reconocen los chicos. ¡Qué bonito!

'Agua' es el nombre de su primer disco como grupo, así que tenemos que preguntarles... ¿Por qué lo han llamado así? "Agua es algo que se grita mucho en la música latina cuando algo mola, es un poco el 'ole' flamenco", explican.

Para terminar la entrevista Sergio Bezos entra al plató para hacerles a los Stay Homas unas preguntitas... ¡Va a hacer su propio casting! ¡Quiere un grupo de música propio! ¿Saben escupir fuego?, ¿a qué aspiran como músicos?

Como colofón final, les damos los instrumentos más raros que hemos encontrado (pollo incluido) y les pedimos que nos improvisen algo... ¡Con temática negacionista!

👉 Puedes ver a Stay Homas en el minuto 30:

