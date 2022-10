Las seis canciones que ya se conocen de 'Midnights', el nuevo disco de Taylor Swift

Taylor Swift anunció por sorpresa en la ceremonia de los MTV VMAs que su próximo disco, Midnights, saldría el día 21 de octubre de este 2022. Desde entonces la artista ha aprovechado las redes sociales para dar detalles sobre el álbum y las canciones que formarán parte de este.

Lo primero que Taylor Swift dio a conocer sobre su próximo disco fue la portada y la temática: "Midnights, las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida".

Poco después la cantante sorprendió con tres nuevas portadas adicionales, para las ediciones limitadas de sus discos y vinilos. Además, unos días más tarde, reveló la sorpresa que escondían las contraportadas de las cuatros versiones de Midnights: juntas forman un reloj.

Las canciones de 'Midnights', el nuevo disco de Taylor Swift

Taylor Swift tiene pensado revelar el nombre de todas la canciones poco a poco gracias a un bingo que está realizando mediante Tik tok llamado Midnights Mayhem with me.

Hasta ahora se han revelado seis títulos:

Maroon

Anti-hero

Midnight rain

Question...?

Vigilante Shit

Mastermind.

El último tema que se ha revelado es Anti-hero, la tercera canción del disco. La artista ha querido ahondar un poco en este tema puesto que ha asegurado que una de las canciones que más le ha gustado componer en su vida:

"Realmente no creo que nunca haya profundizado tanto en mis inseguridades con este nivel de detalle con anterioridad. Lucho constantemente con la idea de que mi vida se ha vuelto de un tamaño incontrolable y, ya sabéis, no quiero sonar demasiado oscura pero sí lucho mucho contra la idea de que no me siento como una persona. Esta canción es un tour guiado a través de todas las cosas que odio de mí misma. Todos odiamos cosas de nosotros mismos y son todos estos aspectos de las cosas que nos gustan y odiamos de nosotros mismos, con las que nos tenemos que reconciliarnos si queremos convertirnos en 'esa' persona. Así que sí, me gusta mucho Anti-Hero porque creo que es muy honesta".

Del resto de canciones no conocemos mucho, salvo el título en algunos casos, aunque sí se sabe que la artista se ha inspirado en tres películas para componer varios temas. Estas películas son:

Kramer contra Kramer (1979)

(1979) Historia de un matrimonio (2019)

(2019) The souvenir (2019)

¿'Midnights' tendrá colaboraciones?

Por ahora no se ha confirmado ninguna colaboración salvo la de Jack Antonoff que ha sido compositor y productor de cabecera de Taylor Swift en casi todos sus trabajos.

Aún así, durante las últimas semanas Taylor Swift ha compartido varias imágenes que daban la idea de que podrían unirse al disco cantantes como Lana del Rey o Stevie Nicks.