Taylor Swift anuncia el vinilo rosa de 'The Life of a Showgirl': "Una showgirl sabe guardar sus mejores trucos"

Talor Swift ya marca la cuenta atrás de su próximo disco. Bajo el título deThe Life Of a Showgirl, los fans de la artista de Cruel Summer esperan impacientes al 3 de octubre para conocer su nuevo universo musical. Entre las sorpresas de este nuevo lanzamiento está su vinilo rosa.

"Una 'showgirl' sabe guardar algunos de sus mejores trucos para el gran final...The Life of a Showgirl: The Crowd is Your King Edition en vinilo rosa brillante Summertime Spritz ya está disponible para reservar en exclusiva en Target hasta agotar existencias" comunicaba la artista en sus redes sociales.

Este vinilo rosa no es el único as bajo la manga de la artista. Sus fans tienen una cita del 3 al 5 de octubre para presencial el estreno mundial exclusivo del videoclip de The Fate of Ophelia. "junto a imágenes nunca antes vistas del detrás de cámaras de cómo lo hicimos, explicaciones detalladas de lo que inspiró esta música y los nuevos videos con la letra de mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl", cuenta la artista.

Este nuevo disco llega con más lanzamientos para sus fans como el CD de edición limitada It's Frightening, que llega con una portada llena de misterio, el CD It's Rapturous' donde vemos a Taylor Swift con una pose en la que se agarra la cara vestida como una auténtica reina del espectáculo o el CD It's beautiful. Además, la cantante ha mostrado los vinilos The Shiny Bug, That’s Show Business o The Tiny Bubbles in Champagne, donde la intérprete de Anti-hero nos da muchas más pistas de cómo se conforma su nuevo universo musical.

El tracklist de The Life of a Showgirl

Más allá de su estética, lo cierto es que conocemos los nuevos temas de la cantante, donde cuenta además con una colaboración muy especial: la de Sabrina Carpenter con el tema homónimo del disco