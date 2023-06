Taylor Swift desvela las colaboraciones de la reedición de 'Speak Now (Taylor's Version)' y las seis canciones inéditas

Hasta el 7 de julio no sale a la venta, pero ya se puede reservar en preventa.

El próximo disco que lanzará Taylor Swift es la reedición de su álbum Speak Now, su tercer disco de estudio. Una grabación que data del año 2010 y que incluye temas tan emblemáticos como Back to December o Enchanted.

La artista de Pennsylvania ha vuelto a regrabar uno de los trabajos más importantes y significativos de su carrera, lo que supone un paso más en la recuperación de los derechos de sus canciones tras la batalla legal con su ex representante, Scooter Braun.

"Las canciones que me salieron en aquel momento de mi vida tenían una honestidad brutal, eran confesiones de diario sin filtro, con una melancolía salvaje. Me encanta este álbum porque cuenta una historia de crecer, agitarse, volar y estrellarse, y sobrevivir para hablar de ello", contó en sus redes sociales hace un par de meses, cuando confesó lo que sus fans sospechaban desde el estreno de Midnights: la siguiente reedición sería la de Speak Now. Los easter eggs -mensajes ocultos- que incluían los videoclips de los singles fueron la evidencia.

Esta nueva versión (Taylor's Version) llega acompañada de seis canciones totalmente nuevas (From The Vault, desde el baúl) y dos colaboraciones muy importantes para la cantante.

Por un lado está la vocalista de The Paramore, Hayley Williams, con la que colabora en la inédita Castles Crumbles.

Por otro, con la banda Fall Out Boy canta en Electric Touch, otra de las canciones exclusivas de esta reedición. "Decidí acudir a los artistas que siento que me influyeron más poderosamente como letrista en ese momento y pedirles que cantaran en el álbum. Son geniales y generosos por aceptar apoyar mi versión de Speak Now", ha contado la artista en el mensaje de Twitter que incluye la contraportada de este nuevo álbum.

Tracklist de Speak Now (Taylor's Version):

01 Mine (Taylor’s Version)

02 Sparks Fly (Taylor’s Version)

03 Back to December (Taylor’s Version)

04 Speak Now (Taylor’s Version)

05 Dear John (Taylor’s Version)

06 Mean (Taylor’s Version)

07 The Story of Us (Taylor’s Version)

08 Never Grow Up (Taylor’s Version)

09 Enchanted (Taylor’s Version)

10 Better Than Revenge (Taylor’s Version)

11 Innocent (Taylor’s Version)

12 Haunted (Taylor’s Version)

13 Last Kiss (Taylor’s Version)

14 Long Live (Taylor’s Version)

15 Ours (Taylor’s Version)

16 Superman (Taylor’s Version)

17 Electric Touch (Taylor’s Version) (From the Vault) [ft. Fall Out Boy]

18 When Emma Falls in Love (Taylor’s Version) (From the Vault)

19 I Can See You (Taylor’s Version) (From the Vault)

20 Castles Crumbling (Taylor’s Version) (From the Vault) [ft. Hayley Williams]

21 Foolish One (Taylor’s Version) (From the Vault)

22 Timeless (Taylor’s Version) (From the Vault)

El 7 de julio estará disponible en todas las plataformas.