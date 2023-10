Taylor Swift dona uno de sus conciertos a la fundación benéfica de Selena Gomez

SWAY THE NIGHT AWAY

Selena Gomez lleva muchos años involucrada en causas benéficas, y es una de las celebrities más volcadas en la salud mental.

La protagonista de Only Murders in the Building protagonizó My Mind and Me, su propio documental sobre los problemas de salud mental —y física— con los que ha lidiado durante los últimos años de su carrera y vida personal.

La artista también cuenta con su propia fundación, Rare Impact Fund, y ha celebrado su primera gala benéfica —Rare Impact Fund Benefits Supporting Youth Mental Health—, para recaudar fondos y destinarlos a jóvenes que sufren de trasfornos y enfermedades mentales, que poco a poco están dejando de ser tabú y se están visibilizando cada vez más.

Selena ha contado con la colaboración de grandes personalidades como el jugador de fútbol argentinoLeo Messi, que ha donado una camiseta firmada para subastar cuyo importe irá estinado íntegramente a la fundación de la actriz.

Pero no es el único: a esta causa también se ha sumado el actor Paul Rudd, el grupo británico Coldplay y su mejor amiga y cotizada estrella del pop Taylor Swift.

La intérprete de Cruel Summer apoya a su amiga en cada paso que da, tanto personal como profesionalmente, por eso no ha dudado en donar a la causa una noche exclusiva para uno de sus conciertos que ha denominado Sway the night away with Taylor Swift, donde el mejor postor tendrá la oportunidad de ir a uno de sus solicitados y asombrosos shows, además de ayudar a una buena causa.

La puja ha empezado en 5.000 dólares.

Además de la ayuda de sus colegas de la industria, Selena también ha contado con la participación de Sephora, tienda en la que se venden los productos de su firma de maquillaje Rare Beauty, y el 100% de los beneficios recaudados durante 24 horas el próximo 10 de octubre por el día mundial de la salud mental será destinados a la fundación benéfica de la cantante.

Sin lugar a dudas Selena Gomez es una de las celebrities implicadas en causas benéficas.