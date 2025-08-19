Taylor Swift lanza una nueva versión de la portada de 'The Life of a Showgirl'

Taylor Swift logró revolucionar las redes con el anuncio de su próximo disco, The Life of a Showgirl, el cual verá la luz el 3 de octubre y cuenta con hasta cuatro portadas distintas. Cada una viene acompañada de unos regalos especiales como fotografías, ilustraciones o una joya, pero hay una mala noticia... Ya no se encuentran disponibles en la web oficial de la cantante.

En cambio, ahora ha aparecido una nueva versión del vinilo, con una portada y dos diseños completamente nuevos que estará disponible durante 48 horas, hasta el 20 de agosto a las 10:59 o hasta fin de existencias. Después de ese tiempo, las antiguas ediciones estarán disponibles de nuevo.

Actualmente, también se puede comprar la edición original del disco si entras en la sección "Tienda" de la web oficial, donde encontrarás todos los discos de la estadounidense.

Nuevo diseño, nueva portada

Para esta nueva edición se ha querido hacer un diseño completamente distinto al original aunque conservando algunos elementos del mismo. El cambio principal tiene que ver con la imagen de la portada, en la cual aparece Taylor apoyando las manos sobre una pared. Al margen de esta postura tan peculiar, la cantante lleva puesto un traje muy al estilo del de las otras portadas: un maillot y unos guantes negros y unas medias de rejilla, todo ello cubierto con pedrería roja y brillante.

Al igual que en la portada original, la imagen se encuentra rodeada por fragmentos de la propia portada recortados y pegados por los laterales. Además, vuelve a repetir el anterior estilo con brillantina en la letra, esta vez usando el morado y el verde.

Otro cambio notable es el aspecto del propio vinilo, ya que todos imitan un material concreto. La primera edición —The Life of a Showgirl: The Shiny Bug Edition (Violet Shimmer Marbled Vinyl)— simula el aspecto de un mármol morado y brillante, como su nombre indica. Por su parte, esta versión — The Life of a Showgirl: The Shiny Bug Edition (Wintergreen & Onyx Marbled Vinyl)— imita también al mármol, pero en este caso uno de color verde con manchas difusas de ónix.

Además, cabe destacar que el vinilo viene acompañado por una fotografía desplegable, un panel desplegable unido a una portada con un poema exclusivo escrito por Taylor y cuatro fotos únicas y fundas de álbumes coleccionables con fotos nunca vistas.

Google también es swiftie

Por el anuncio de The Life of a Showgirl, cada vez que se busca Taylor Swift en Google, aparecen unos confetis brillantes en la pantalla junto a un corazón ardiendo que asciende y la frase: "And, baby, that's showbusiness for you". Hasta el lunes 18 de agosto, los confetis que aparecían eran de color naranja, el color asociado con la nueva era de Taylor y que se encuentra en las letras de la portada original.

Sin embargo, por el lanzamiento de esta edición han cambiado su color al morado característico de esta, una implementación que también ha sido adoptada por TikTok.