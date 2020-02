Taylor Swift reconoce públicamente haber sufrido anorexia en su documental para Netflix

Ser Taylor Swift no tiene que ser nada fácil: ganar 167 millones de euros en 2019 también tiene su parte oscura. Y es que cuando solemos decir aquella frase de “ya me gustaría a mi tener su fama y su dinero” no nos detenemos ni un segundo a pensar en todo lo que hay detrás de la figura de la cantante. Y eso es precisamente lo que nos intenta hacer ver la cantante en el documental ‘Miss Americana’, que se encuentra disponible desde el pasado 31 de enero en la plataforma de streaming Netflix.

Este documental es un delicado, ágil y, sobretodo, conciso repaso por los momentos más importantes de la carrera de la cantante de Nashville, contando desde que la cantante se convirtió en “la novia de América” en sus inicios hasta que tuvo que resurgir de sus propias cenizas tras perder todas su reputación después de su encontronazo con la familia West Kardashian.

Un acertado film que no deja ningún tema en el tintero: primeros pinitos, salto a la fama, premios, disputa con Kanye West, el precio de la fama, la importancia de la familia, su propia imagen, la caída de su reputación, su relación con los medios de comunicación, sus relaciones sentimentales, el proceso de composición de un álbum, las giras… ¡E incluso su primera participación en política! Repasamos algunos de los momentos más impactantes del documental.

Por todos es sabido que el encontronazo que Taylor Swift tuvo con Kanye West a raíz de la interrupción del rapero durante la entrega de premios de los MTV Video Music Awards de 2009 mientras la cantante recogía su premio marcó un antes y un después en la vida de Taylor Swift.

Pero lo que no sabíamos era cómo había llegado a afectar a la cantante: después de ese desagradable momento, Swift, que tan solo tenía 17 años y acababa de ser humillada en público en su primera entrega de premios internacional, tuve que necesitar ayuda psicológica. La cantante lo pasó realmente mal e incluso tuvo problemas para volver a subir a un escenario. Pero escribir una canción sobre ello le sirvió como terapia.

En 2017, un tribunal de Denver hizo pública la sentencia: Taylor Swift había ganado el juicio a un locutor de radio al que denunció por acoso sexual tras haberle magreado el trasero mientras se tomaban una fotografía. En el documental ‘Miss Americana’ Taylor relata muy emocionada lo que significó esa victoria para ella. Según cuenta, en el momento de la agresión ella se quedó totalmente paralizada, y fue luego cuando pudo reaccionar y hablar con los directivos de la cadena de radio donde trabajaba el agresor.

En el juicio, además de las pruebas físicas, se pudieron acreditar siete testigos que vieron como de produjo ese ataque, decantando la decisión del tribunal a favor de la cantante. Pero Taylor Swift reflexiona sobre la sensación de soledad e incredulidad que tiene la víctima cuando se sienta por primera vez en la corte y tiene que escuchar las preguntas de una defensa que solo piensa en desacreditarla con mentiras.

Por ello, la cantante segura sentir dolor cuando imagina por lo que deben pasar las víctimas que han sufrido una agresión sexual sin ningún testigo que pueda dar veracidad a su historia. Sin duda, Taylor Swift cambió completamente después de este desafortunado capítulo de su vida y eso queda muy claro en el documental: “no sé adónde habría ido a parar mi vida si no me hubieran creído cuando me pasó a mí”.

Una de las revelaciones más importantes de ‘Miss Americana’ es la confesión sobre sus trastornos alimentarios: Taylor Swift reconoce haber sufrido indicios de anorexia durante algún tiempo. Y es que la cantante asegura que la sobrexposición mediática a la que estaba sometida la llevó a obsesionarse con su cuerpo.

Explica que ver fotos de ella constantemente en la prensa y en las redes sociales hacía que no se sintiera a gusto con su cuerpo, y lo solucionaba dejando de comer: “si alguien decía que parecía embarazada, me castigaba pasando hambre y dejando de comer” hasta el límite de estar a punto de desmayarse en medio de un concierto. En el documental asegura que a día de hoy tiene que seguir trabajando su autoestima para no seguir cayendo en esta trampa obsesiva.

Como parte de su papel de chica buena, Taylor Swift jamás se había pronunciado sobre política, pese a que algunos medios de comunicación intentaron vincularla a la campaña de Trump para las elecciones presidenciales de 2016.

Pero es ‘Miss Americana’ podemos ver como Taylor Swift, en contra de las recomendaciones de su equipo, decide “salir del armario” políticamente hablando. Por primera vez, la cantante lazó un mensaje a sus 162 millones de seguidores en Instagram posicionándose contra la candidata republicana al senado Marsha Blackburn.

En esta carta abierta, Taylor Swift asegura que no puede dar su soporte a la candidata ultraconservadora y católica por sus constantes desprecios a las leyes antidiscriminación al colectivo LGTBI y contra la violencia de género. Así pues, en esta misma carta Taylor pedía a la gente que se movilizara y que fuera a votar para que no se cumplieran las encuestas que daban la victoria a Blackburn.

Pese a que consiguió que en 24 horas se registraran más personas para ir a votar que en todo el mes de agosto, finalmente Marsha Blackburn resultó vencedora de esos comicios. En el documental podemos ver a una Taylor emocionada y nerviosa a partes iguales junto a su equipo publicitario justo en el momento antes de entrar en el duro juego de la política. ¡Y la reacción de Trump!

Y evidentemente no podía haber un documental sobre la carrera de Taylor Swift sin música. Durante todo el film vemos cómo es el proceso de componer y grabar algunos de los temas de los álbumes Reputation y Lover. Y una gran sorpresa final: Taylor Swift ha compuesto una canción para ‘Miss Americana’, un documental con un gusto, estilo y ritmo dignos de una historia como la de la joven cantante de Nashville. Probablemente, la hora y media mejor invertidas del 2020 hasta el momento.