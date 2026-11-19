Aitana ha sido una de las mayores protagonistas de la gala GQ Men of the Year 2026 donde ha recibido el galardón a Mujer del Año. Una noche en la que además ha hablado abiertamente sobre el lanzamiento del próximo álbum que le tomará el relevo a Cuarto Azul.

Con la llegada de un nuevo disco de Aitana, toca darle la bienvenida a un nuevo color, en este caso el rosa, una tonalidad que ya ha aclarado, "no se debe exclusivamente al amor, sino que es un disco donde podremos escuchar un poco de todo". Una propuesta con la que cree que va a recibir críticas, algo que también valora: "Es importante recibir críticas siempre, ¿no todo va a ser bueno en esta vida, no? Entonces yo dije que es verdad que es un disco más divertido y a veces este tipo de discos pueden tener un poco más de controversia."

Aunque ha confirmado que el disco al completo no verá la luz hasta 2027, no ha acabado de responder si no tendremos "nada nuevo" antes de las campanadas. Inicialmente ha contestado que no, pero luego ha añadido "O sea, bueno, veremos...", una respuesta que casi le cuesta un susto. Se ha tropezado y ha dicho: "Uy, que me mato, esto son los nervios…".

Por lo que ha dicho en otras declaraciones, lo más probable es que su colaboración con Martin Garrix la tengamos antes de que finalice este año: "Va a salir pronto, muy pronto, muy".

Con estas declaraciones podemos sacar varias conclusiones... pero tendremos que esperar a ver los siguientes pasos de la artista para salir de dudas.