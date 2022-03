Las tenías olvidadas: 'covers' y colaboraciones perdidas de Bon Jovi

Bon Jovi suma y sigue y ya son 60 años los que cumple uno de los rockeros más famosos de todos los tiempos. Bon Jovi está de celebración y no es para menos, un cantante de esos que ya son una leyenda viva y que tantos temas nos ha dejado desde que debutara en 1983. Bon Jovi ha compartido su voz con grandes músicos, además de haber interpretado canciones inesperadas, como el Watermelon Sugar de Harry Styles o esa versión de Livin' on a Prayer que cantó con Rihanna hace ya unos años. Desde Harry Styles hasta Elton John, pasando por la diva de Barbados y la cantante country Jennifer Nettles, Bon Jovi solo canta temazos.

Bon Jovi canta con Rihanna

Iniciamos este recopilatorio con la actuación que compartieron Bon Jovi y Rihanna en el Teatro Circo Price de Madrid en un concierto exclusivo, en el que apareció la cantante para sorpresa de todos los asientes y entonaron las estrofas del himno Livin' on a Prayer. Era el año 2010.

Bon Jovi canta 'Watermelon Sugar'

Esto sí que nadie lo vio venir ni en la mejor de las fantasías. ¿Os podíais imaginar a Bon Jovi cantando uno de los temas más emblemáticos de Harry Styles? Y lo cierto es que la canción suena maravillosamente con la voz del rockero. ¿Tendremos alguna colaboración de estos dos grandes de la música en algún momento?

Bon Jovi canta 'Levon', de Elton John

Bon Jovi y Elton John se quieren y admiran desde hace años y Levon así lo confirma. El tema, interpretado por los dos genios, suena tan bien que asusta.

Bon Jovi canta con Ray Davies

Otra canción que Bon Jovi canta con otro mito, como es Ray Davies, el cantante de The Kinks. El tema en cuestión es Celluloid Heroes, una canción del año 1972.

Bon Jovi canta con Jennifer Nettles 'Who Says You Can't Go Home'

Bon Jovi sorprendió a todos sus seguidores cuando se unió a la cantante country Jennifer Nettles para su noveno álbum de estudio Have a Nice Day. El tema fue un éxito rotundo y logró posicionarse en el número 23 del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos.

Bon Jovi versiona 'Knockin' On Heaven's Door'

Cerramos este recopilatorio con la versión que hizo Bon Jovi de Knockin' On Heaven's Door, temazo que Guns and Roses incluyó en su disco Use Your Illusion II. Bon Jovi quiso cantar el tema pese a los constantes piques que mantuvo durante una época con Axl Rose.

Aunque muchos identifiquen el tema con la banda de Axl, en realidad, la es del músico estadounidense Bob Dylan y Bon Jovi solo es uno más de la lista de músicos que han querido interpretarla. Eric Clapton y Roger Waters también tienen sus versiones.