The Killers actuará en la final de la UEFA Champions League 2026

La UEFA ha anunciado que The Killers actuará en la final de la Champions League 2026. Lo hará en el Puskás Arána de Budapest en mayo.

Las actuaciones musicales cada vez están más ligadas al mundo del deporte. La Super Bowl es el claro ejemplo de ello, pero otras disciplinas se unen poco a poco a esta fusión de mundos en directo.

Y el próximo 30 de mayo tenemos una cita muy importante en la final de la Champions League 2026, pero no solo deportiva. La UEFA se ha sumado estos últimos años a invitar a artistas para esta cita final, como Linkin Park y Lenny Kravitz, y ya ha anunciado a sus protagonistas musicales de este 2026.

Este año en este evento tan esperado actuará el grupo The Killers. La banda de rock tocará en el Puskás Arána de Budapest, donde se conocerá al equipo que se alce con la ansiada copa.

Para hacer pública esta actuación, al grupo liderado por Brandom Flowers se ha unido al futbolista David Beckham.

En el anuncio aparecen todos jugando al billar y mostrando su buen rollo, el que trasladará el grupo al campo de ´futbol. De hecho, The Killers ha explicado que confirmó la invitación "sin dudarlo", pues para ellos hay escenarios que "hablan por sí solos".

De momento se desconoce el setlist, pero la banda ha prometido que estará lleno de hits como Mr. Brightside para hacer una actuación de altura.