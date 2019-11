The Weeknd se inspira en los 70's para 'Blinding Lights'

The Weeknd / Portada single The Weeknd

Aire disco y estética 70's. Lo nuevo de The Weeknd suena a funk, a psicodelia, a teclados que retumban en salas llenas de bolas de luces que proyectan mil colores. Hasta la portada de los singles recrea esa atmósfera que pronto dio paso al dance de los años 80.

Hasta ahora, el 2019 de The Weeknd había estado marcado por las colaboraciones. Estrenó con SZA y Travis Scott 'Power is Power' y se unió a Geffalstein con 'Lost in the Fire'.

Con el año a punto de terminar y la caída de las hojas de los árboles en su apogeo, el cantante ha dado comienzo a la era post Starboy. El ganador de 4 Premios Grammy asegura que comienza "un capítulo psicótico que derretirá vuestros cerebros".

Hace solo unos días el cantante estrenaba 'Heartless', primer tema de esta nueva era. ¿Escucharemos temas sobre sus relaciones con Selena Gomez y Bella Hadid?

