"Los Grammy siguen corruptos": The Weeknd acusa a los premios por nominar a Taylor Swift o Dua Lipa dejando fuera su exitoso After Hours

El cantante The Weeknd no ha dejado de cosechar éxitos durante este extraño 2020 gracias a su último álbum, que lleva por título After Hours, y del que se desprenden temazos como 'Blinding Lights' -por el que ha recibido un MTV Video Music Awards al Mejor Vídeo del Año-, y gracias al cual se convirtió en uno de los protagonistas de los Billboard Music Awards o los American Music Awards, siendo premiado como Mejor Artista y Mejor Álbum, pero también llevándose el galardón a la Mejor Canción por 'Heartless' dentro de la categoría Soul/R&B.

El artista protagonizó una llamativa performance en los AMAs 2020 con la cara vendada, en la que muchos vieron una advertencia contra conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, pero que -al margen de este carácter reivindicativo- forma parte del desarrollo conceptual de su álbum. Así, conforme avanzan la línea temporal de After Hours, las secuelas físicas son más evidentes en el cantante: De 'Heartless' a 'Blinding lights', para llegar a 'In your eyes' y aterrizar en un premonitorio 'Too late'.

Ahora solo queda esperar al siguiente single para conocer el desenlace de esta curiosa performance.

THE WEEKND SE QUEDA FUERA DE LOS GRAMMY

Sin embargo, y pese a ser uno de los claros favoritos y uno de los artistas más escuchados en las listas de éxitos, The Weeknd se ha quedado fuera de los Grammy, que en la tarde de este martes dieron a conocer el listado completo de los nominados, entre los que sí están Beyoncé, Taylor Swift o Dua Lipa.

La popularidad de The Weeknd le ha llevado además a tomar el testigo de Jennifer López y Shakira para protagonizar el espectáculo del intermedio de la Super Bowl 2021.

Pero, ¿por qué se ha quedado fuera The Weeknd? ¿Cómo es posible que su nombre no figure en ninguna de las más de 80 categorías?

El cantante no duda en acusar a los premios de corrupción: "Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...", escribía notablemente molesto en un tuit. Mientras que la prensa internacional y las redes sociales se hacían eco indignado de la noticia.

La Academia de la Grabación de los Estados Unidos anunciaba sus candidatos a la 63 edición de los Grammy -que se entregarán el 31 de enero de 2021-, unos premios que deben su prestigio a que son elegidos por expertos de la industria musical sin depender de objetivos comerciales. Sin embargo, no deja de llamar la atención que entre los nominados sí aparezcan Justin Bieber (con cuatro nominaciones) o Coldplay, cuyos trabajos este año han pasado más desapercibidos.

Según la revista Variety, fuentes cercanas al conflicto explican que el equipo de The Weeknd y la organización de los Grammy mantuvieron duras negociaciones para que el artista actuara en la próxima gala, una logística compleja ya que la semana siguiente tenía agendada su gran aparición en la Super Bowl.

Finalmente acordaron una actuación que ahora queda en el aire. Ni la Academia ni el equipo de la artista se han pronunciado al respecto.

BEYONCÉ, TAYLOR SWIFT O DUA LIPA: LAS NOMINACIONES A LOS GRAMMYS

Beyoncé, con nueve candidaturas, y Dua Lipa, Taylor Swift y Roddy Rich, con seis cada uno, son los artistas más nominados a estos '63 Premios Grammy', que se entregarán en una ceremonia reinventada por la pandemia del coronavirus el 31 de enero de 2021. ¡Repasamos las nominaciones principales!

La Academia de la Grabación anunciaba desde Los Ángeles a los candidatos a los premios más reconocidos de la música, que este año se rinden ante el trabajo más personal de Taylor Swift, que lleva por título Folklore, un trabajo compuesto durante la cuarentena por el coronavirus. Pero también muestran su debilidad por 'Savage' -un remix de Megan Thee Stallion- y 'Black Parade', la canción que Beyoncé lanzó al calor de las protestas raciales de su país.

A pesar de que los dos mejores discos de la carrera de Beyoncé, el homónimo Beyoncé y Lemonade, nunca se llevaron el Grammy, este año la artista de Texas es la más nominada, con nueve candidaturas, gracias a las canciones y trabajos sueltos que ha publicado a lo largo del año.

El caso de Taylor Swift es el opuesto. La artista debe todas sus nominaciones a Folklore, un disco lanzado por sorpresa en verano, compuesto y grabado bajo sumo secreto durante la cuarentena por el coronavirus y que ha elevado el estatus artístico de su autora con elogios de la crítica, que podría granjearle su tercer Grammy al Álbum del Año, un récord que actualmente ostentan Frank Sinatra y Stevie Wonder.

Parece que el reflejo del contexto socio-político y cultural "tira más" que la música pre-pandémica del álbum de The Weeknd publicado el 20 de marzo.

Entre las sorpresas encontramos a Dua Lipa, quien aspira a ganar en las categorías más importantes como Mejor Álbum y Canción del Año gracias a su trabajo de inspiración retro, Future Nostalgia. También sorprenden las dos nominaciones a Bad Bunny. El latino, que tuvo que variar su presencia en los American Music Awards tras dar positivo por coronavirus, suma una junto a la británica y otra por su disco YHLQMDLG en el apartado latino.

Por su parte, Coldplay ha sorprendido con una única pero notoria nominación al álbum del año para Everyday Life, uno de sus trabajos menos celebrados.

BAD BUNNY Y RICKY MARTIN, ENTRE LOS LATINOS

Bad Bunny, con dos nominaciones, Ricky Martin y Camilo son algunos de los artistas nominados en las categorías latinas.

La Academia seleccionó los álbumes YHLQMDLG, de Bad Bunny; Pausa, de Ricky Martin, Por Primera Vez, de Camilo; Mesa Para Dos, de Kany Garcia; y 3:33, de Debi Nova, para competir por el galardón en la categoría de Mejor álbum de pop latino.

Natalia Lafourcade, que la semana pasada ganó el Latin Grammy al álbum del año, figura en este caso en el apartado de música regional mexicana.

DESTACAN EL INDIE, RAP Y SOUL

Entre el resto de favoritos hay estrellas populares como Post Malone, Justin Bieber, Megan Thee Stallion y Billie Eilish, la gran triunfadora del año pasado, pero también un gran número de artistas de géneros y orígenes diversos.

La Academia ha querido abrirse a la diversidad en las categorías generales y ha incluido trabajos algo inesperados entre los candidatos: El soul de Black Puas, el hip-hop de Jhené Aiko y el rock indie de las hermanas Haim, cuyo Women In Music Pt. III ha despertado elogios en el mundo alternativo.