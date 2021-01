The Weeknd desvela su cara vendada llena de bótox en 'Save Your Tears'

The Weeknd continúa narrando la historia que inició en 'Heartless' , sobre un personaje decadente que vive una auténtica locura de excesos en Las Vegas. Termina decapitado, recompuesto y ahora vemos el resultado final en 'Save Your Tears' , donde Abel Tesfaye de deshace del vendaje con el que le hemos visto en sus últimas apariciones públicas para ofrecer un show de lo más siniestro .

The Weeknd en el video de 'Save your tears' / Universal Republic Records

Sin duda After Hours de The Weeknd es uno de los mejores álbumes que nos ha dejado 2020, pese a la polémica con las nominaciones de los Grammy, que no han tenido en cuenta al artista en ninguna de sus categorías.

A este trabajo le acompaña un excelente proyecto artístico, en el que da vida a un alter ego del que nos explicara su historia posteriormente en 'Snowchild', pero que vemos por primera vez en 'Heartless', donde vive una experiencia de lo más psicotrópica en la ciudad de Las Vegas que se va tornando más tétrica en 'Blinding Lights' y en 'After Hours'.

Y aunque en 'Until I Bleed Out' parece que se empieza a arrepentir de sus errores, en 'In Your Eyes', otra de las grandes joyas del álbum, termina decapitado tras una noche de paranoia y persecuciones.

En 'Too Late' vemos qué ocurre con su cabeza decapitada, que es recogida por dos mujeres más siniestras que él y le dan una segunda vida a este personaje que aparece completamente vendado, tanto en el vídeo como en sus últimas actuaciones en directo, como en los American Music Awards.

En esta actuación ya nos adelantaba que 'Save Your Tears' sería el nuevo single del disco y ahora podemos ver la continuación de esta historia en su videoclip, donde aparece sin el vendaje.

Con la cara exageradamente inyectada en bótox, convirtiéndose en una caricatura de sí mismo, The Weeknd aparece con su icónica americana roja, ahora cubierto de lentejuelas, para ofrecer un espectáculo ante unos invitados más extravagantes que él.

Como siempre, el factor macabro no puede faltar y una pistola se convierte en la protagonista de la actuación.

LETRA DE 'SAVE YOUR TEARS' DE THE WEEKND

Ooh

Na na, yeah

I saw you dancing in a crowded room

You look so happy when I'm not with you

But then you saw me, caught you by surprise

A single teardrop falling from your eye

I don't know why I run away

I make you cry when I run away

You could've asked me why I broke your heart

You could've told me that you fell apart

But you walked past me like I wasn't there

And just pretended like you didn't care

I don't know why I run away

I make you cry when I run away

Take me back 'cause I wanna stay

Save your tears for another

Save your tears for another day

Save your tears for another day

So

I made you think that I would always stay

I said some things that I should never say

Yeah, I broke your heart like someone did to mine

And now you won't love me for a second time

I don't know why I run away, oh, girl

Said I make you cry when I run away

Girl, take me back 'cause I wanna stay

Save your tears for another

I realize that I'm much too late

And you deserve someone better

Save your tears for another day (Ooh, yeah)

Save your tears for another day (Yeah)

I don't know why I run away

I make you cry when I run away

Save your tears for another day, ooh, girl (Ah)

I said save your tears for another day (Ah)

Save your tears for another day (Ah)

Save your tears for another day (Ah)