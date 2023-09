Todo sobre los MTV Video Music Awards 2023: horario, presentadores, actuaciones y nominados

Comienza el curso y con él la primera gran alfombra roja de la temporada, la de los MTV VMAs — los premios creados por el canal de televisión musical por excelencia para reconocer a los mejores videoclips del año—, que se han convertido en uno de los reconocimientos más importantes de la industria.

A la cita no faltará casi ninguna estrella actual del pop, el rock, el reguetón… entre otras cosas, porque muchos son candidatos a alzarse como ganadores en alguna de las categorías.

Si no te quieres perder nada, aquí te contamos las claves de esta gran gala.

¿Cuándo y dónde se celebran?

La gala se celebrará el martes 12 de septiembre en el Prudential Center en Newark de Nueva Jersey por segundo año consecutivo.

En España todo sucederá en la madrugada del martes al miércoles a partir de las 2:00 de la mañana.

¿Dónde se puede ver la gala?

La gran fiesta de los Video Music Awards será retransmitida, a partir de las 00:30 horas con un especial preshow, por el canal MTV España, disponible en las plataformas Movistar+, Orange TV o Vodafone. También se podrá ver en los canales Comedy Central, Paramount Network y Pluto TV.

La gala arranca a las 2:00 horas y se espera que se prolongue pasadas las 4:00 horas.

¿Quiénes son los presentadores?

A tan solo cinco días de la gala, la organización confirmó que finalmente será la rapera Nicki Minaj la maestra de ceremonias de los premios. Ya lo fue en 2022, pero en esa ocasión compartió protagonismo con LL Cool J y Jack Harlow.

A la hora de entregar los premios, Minaj contará con la ayuda de Bebe Rexha, Charli D’Amelio, Coco Jones, Dixie D’Amelio, Emily Ratajkowski, French Montana, GloRilla, Ice Spice, Jared Leto, Madelyn Cline, Rita Ora y Sabrina Carpenter.

¿Quiénes actuarán en la gala?

La fiesta de los MTV Video Music Awards 2023 será amenizada por una veintena de actuaciones, entre ellas las de Måneskin, Anitta, Lil Wayne, Olivia Rodrigo, Renné Rap, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Kelsea Ballerini, NLE Choppa, The Warning, Tomorrow x Together, la banda de k-pop Stray Kids o Diddy, que recogerá su galardón como Icono Global.

Especial expectación despierta la vuelta de Demi Lovato que no se sube a un escenario de tal magnitud desde 2020, cuando reapareció tras la sobredosis en los Grammy.

No menos esperada es la aparición de Karol G que llega para confirmar que la música latina reina en el mundo. Además de estar nominada en tres categorías, La Bichota cantará algunos de los temas de su álbum Mañana será bonito y hay quienes ya dan por confirmado que el gran número de la colombiana será TQG con Shakira, aprovechando la presencia de las dos.

La gran actuación, la de Shakira

Shakira ha hecho historia al ser la primera artista latina recibiendo el Video Vanguard Award por su trayectoria y puede que su actuación en la gala también la haga.

La colombiana no quiere defraudar a nadie y, según ha compartido en redes sociales, anda desesperada encontrando la manera de resumir toda su carrera en una actuación.

¿Quiénes son los nominados?

Las voces femeninas dominan las principales categorías, entre las que destacan Taylor Swift y SZA, que optan a las principales categorías: Mejor vídeo del año, Canción del año y Artista del año.

A las dos favoritas les siguen Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo y Sam Smith.

Todos los nominados de los premios MTV VMA

Video del año

Doja Cat - Attention

Miley Cyrus - Flowers

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Olivia Rodrigo - Vampire

Sam Smith, Kim Petras - Unholy

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Artista del año

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Canción del año

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - Vampire

Rema & Selena Gomez - Calm Down

Sam Smith, Kim Petras - Unholy

Steve Lacy - Bad Habit

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Mejor artista nuevo

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Mejor colaboración

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

Post Malone, Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - Gotta Move On

Karol G, Shakira - TQG

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy - Creepin' (Remix)

Rema & Selena Gomez - Calm Down

Mejor canción pop

Demi Lovato - Swine

Dua Lipa - Dance The Night (From Barbie The Album)

Ed Sheeran - Eyes Closed

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - Vampire

P!NK - TRUSTFALL

Taylor Swift - Anti-Hero

Mejor canción hip-hop

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - Gotta Move On

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - STAYING ALIVE

GloRilla & Cardi B - Tomorrow 2

Lil Uzi Vert - Just Wanna Rock

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX - Kant Nobody

Metro Boomin ft Future - Superhero (Heroes and Villains)

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Mejor canción R&B

Alicia Keys ft. Lucky Daye - Stay

Chlöe ft. Chris Brown - How Does It Feel

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy - Creepin' (Remix)

SZA - Shirt

Toosii - Favorite Song

Yung Bleu & Nicki Minaj - Love In The Way

Mejor canción alternativa

blink-182 - EDGING

boygenius - the film

Fall Out Boy - Hold Me Like A Grudge

Lana Del Rey ft. Jon Batiste - Candy Necklace

Paramore - This Is Why

Thirty Seconds To Mars - Stuck"

Mejor canción rock

Foo Fighters - The Teacher

Linkin Park - Lost (Original Version)

Red Hot Chili Peppers - Tippa My Tongue

Måneskin - THE LONELIEST

Metallica - Lux Æterna

Muse - You Make Me Feel Like It's Halloween

Mejor canción latina

Anitta - Funk Rave

Bad Bunny - Where she goes

Eslabon Armado, Peso Pluma - Ella Baila Sola

Bad Bunny - un x100to

Karol G, Shakira - TQG

Rosalía - Despechá

Shakira - Acróstico

Mejor canción K-POP

aespa - Girls

BLACKPINK - Pink Venom

FIFTY FIFTY - Cupid

SEVENTEEN - Super

Stray Kids - S-Class

TOMORROW X TOGETHER - Sugar Rush Ride

Mejor canción afrobeats

Ayra Starr - Rush

Burna Boy - It's Plenty

Davido ft. Musa Keys - UNAVAILABLE

Fireboy DML & Asake - Bandana

Libianca - People

Rema & Selena Gomez - Calm Down

Wizkid ft Ayra Starr- 2 Sugar

Video for good

Alicia Keys - If I Ain't Got You (Orchestral)

Bad Bunny - El Apagón - Aquí Vive Gente

Demi Lovato - Swine

Dove Cameron - Breakfast

Imagine Dragons - Crushed

Maluma - La Reina

Mejor dirección

Doja Cat - Attention - Directed by Tanu Muiño

Drake - Falling Back - Director X (Julien Christian Lutz)

Kendrick Lamar - Count Me Out - Directed by Dave Free & Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion - Her - Directed by Colin Tilley

Sam Smith, Kim Petras - Unholy - Directed by Floria Sigismondi

SZA - Kill Bill - Directed by Christian Breslauer

Taylor Swift - Anti-Hero - Directed by Taylor Swift

Mejor cinematografía

Adele - I Drink Wine - Cinematography by Adam Newport-Berra

Ed Sheeran - Eyes Closed - Cinematography by Natasha Braier

Janelle Monáe - Lipstick Lover - Cinematography by Allison Anderson

Kendrick Lamar - Count Me Out - Cinematography by Adam Newport-Berra

Miley Cyrus - Flowers - Columbia Records - Cinematography by Marcell Rév

Olivia Rodrigo - vampire - Geffen Records - Cinematography by Russ Fraser

Taylor Swift - Anti-Hero - Republic Records - Cinematography by Rina Yang

Mejores efectos visuales

Fall Out Boy - Love From The Other Side - Visual Effects by Thomas Bailey and Josh Shaffner

Harry Styles - Music For A Sushi Restaurant - Visual Effects by Chelsea Delfino and Black Kite Studios

Melanie Martinez - VOID - Visual Effects by Carbon

Nicki Minaj - Super Freaky Girl - Visual Effects by Max Colt and Sergio Mashevskyi

Sam Smith, Kim Petras - Unholy - Visual Effects by Max Colt / FRENDER

Taylor Swift - Anti-Hero - Visual Effects by Parliament

Mejor coreografía

BLACKPINK - Pink Venom - Choreography by Kiel Tutin, Sienna Lalau, Lee Jung (YGX), Taryn Cheng (YGX)

Dua Lipa - Dance The Night (From Barbie The Album) - Choreography by Charm La'Donna

Jonas Brothers - Waffle House - Choreography by Jerry Reece

Megan Thee Stallion - Her - Choreography by Sean Bankhead

Panic! At The Disco - Middle Of A Breakup - Choreography by Monika Felice Smith

Sam Smith, Kim Petras - Unholy - Choreography by (LA)HORDE - Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel

Mejor dirección de arte

boygenius - the film - Art Direction by Jen Dunlap

BLACKPINK - Pink Venom - Art Direction by Seo Hyun Seung (GIGANT)

Doja Cat - Attention - Art Direction by Spencer Graves

Lana Del Rey ft. Jon Batiste - Candy Necklace - Art Direction by Brandon Mendez

Megan Thee Stallion - Her - Art Direction by Niko Philipides

SZA - Shirt - Art Direction by Kate Bunch

Mejor edición

BLACKPINK - Pink Venom - Editing by Seo Hyun Seung (GIGANT)

Kendrick Lamar - Rich Spirit - Edited by Grason Caldwell

Miley Cyrus - River - Edited by Brendan Walter

Olivia Rodrigo - vampire - Edited by Sofia Kerpan and David Checel

SZA - Kill Bill - Edited by Luis Caraza Peimbert

Taylor Swift - Anti-Hero - Edited by Chancler Haynes

Las votaciones ya están abiertas en la página web oficial de los Premios MTV VMA, que se celebrarán el próximo 13 de septiembre de 2023.