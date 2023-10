Todo lo que se sabe de la colaboración de Rosalía y Björk: cuándo sale y cómo se titula

Ya sabíamos que Björk era una auténtica motomami porque había hablado en varias ocasiones de Rosalía, confesando que se conocían y admiraba mucho su trabajo, pero pocas personas esperaban que fueran a lanzar una canción juntas.

Este jueves por la tarde la estrella islandesa colgó por sorpresa un video en sus redes sociales en el que se podía ver un pez y un largo mensaje confirmando que se venía colaboración con la catalana. Sin dar muchos detalles, explicó que los beneficios que sacaran de la misma irían destinados a fines benéficos, concretamente luchar contra la piscicultura.

"Islandia posee la naturaleza virgen más grande de Europa. De hecho, incluso hoy, las ovejas continúan libres en los pastos durante el verano y los peces nadan libremente en nuestros lagos y fiordos. Sin embargo, cuando los empresarios islandeses y noruegos empezaron a comprar piscifactorías en la mayoría de nuestros fiordos, fue un 'shock' para todos. De hecho, no entendemos que se les haya permitido hacer esto durante una década sin que ninguna ley lo haya regulado. Además, esto ha tenido un efecto devastador en la fauna local y los peces viven en condiciones horribles", dice el post.

No hubo más detalles, aunque adelantó que la canción saldría durante el mes de octubre.

A lo largo del día, los fans de Rosalía y varios medios islandeses han ido recabando ciertos datos y parece que ya podemos desgranarlos.

Cómo se llama la canción de Rosalía y Björk

No hay confirmación oficial, pero se rumorea que la canción se llama Right thing to do. Tendría sentido porque encaja con el tono reivindicativo y de protesta del single.

En la canción ha colaborado el productor Sega Bodega, un artista islandés con una dilatada experiencia y varios discos a sus espaldas, como por ejemplo Salvador (2020) o Romeo (2021).

Cuándo se estrena la canción de Rosalía

La fecha de estreno de la colaboración hispanoislandesa está al caer porque se lanza durante el mes de octubre. Eso sí, no sabemos aún el día exacto del mismo.

Según el medio local MBL, la catalana viajará este fin de semana y actuará junto a Björk en una protesta en Austurvöllur (Reykjavic). ¿Podrían cantar allí juntas el single?

Björk ha hablado públicamente de lo mucho que admira a Rosalía, así que los fans más inteligentes ya sospechaban que este dúo no tardaría en llegar.

¿Tienes ganas de escucharlo?