Todos los ganadores de los BRIT Awards 2026

Rosalía gana en los BRIT Awards 2026 | Dave Benett / Getty Images

Rosalía se ha alzado con el premio a Atista internacional del año en los BRIT Awards, convirtiéndose en la primera española en conseguir este reconocimiento.

En cuanto al resto de categorías, Olivia Dean se ha consagrado como la gran favorita de la noche. A continuación, repasa el listado completo de ganadores:

Álbum británico del año

Dave - The Boy Who Played the Harp

Lily Allen - West End Girl

Olivia Dean - The Art of Loving (GANADORA)

Sam Fender - People Watching

Wolf Alice - The Clearing

Artista británico del año

Dave

Fred again

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean (GANADORA)

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Canción del año

Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings

Chrystal & Notion - The Days (Notion Remix)

Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity

Ed Sheeran - Azizam

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap

Lewis Capaldi - Survive

Lola Young - Messy

Myles Smith - Nice To Meet You

Olivia Dean - Man I Need

Raye - Where Is My Husband!

Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In (GANADORA)

Skye Newman - Family Matters

Mejor nuevo artista británico

Barry Can't Swim

EsDeeKid

Jim Legxacy

Lola Young (GANADORA)

Skye Newman

Grupo británico del año

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice (GANADOR)

Artista internacional del año

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

Rosalía (GANADORA)

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler, The Creator

Grupo internacional del año

Geese (GANADOR)

Haim

Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami

Tame Impala

Turnstile

Canción internacional del año

Alex Warren - Ordinary

Chappell Roan - Pink Pony Club

Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys

Gigi Perez - Sailor Song

Gracie Abrams - That's So True

Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna / Rei Ami - Golden

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Ravyn Lenae - Love Me Not

Rosé & Bruno Mars - APT. (GANADORA)

Sabrina Carpenter - Manchild

Sombr - Undressed

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor actuación alternativa/rock

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender (GANADOR)

Wet Leg

Wolf Alice

Mejor actuación dance

Calvin Harris & Clementine Douglas

FKA Twigs

Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax (GANADORES)

PinkPantheress

Sammy Virji

Mejor actuación hip hop/grime/rap

Central Cee

Dave (GANADOR)

Jim Legxacy

Little Simz

Loyle Carner

Mejor actuación pop

Jade

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean (GANADORA)

Raye

Mejor actuación R&B

Jim Legxacy

Kwn

Mabel

Sasha Keable

Sault (GANADOR)

Premio Brit a la contribución destacada a la música

Ozzy Osbourne (GANADOR)

Critic's Choice

Jacob Alon (GANADOR)

Rose Gray

Sienna Spiro

Productor del año

PinkPantheress (GANADORA)

Compositor del año