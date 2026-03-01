Todos los ganadores de los BRIT Awards 2026
Consulta quiénes se han llevado los premios de los BRIT Awards, donde Rosalía ha hecho historia con su actuación y su premio a Artista internacional del año.
Rosalía hace historia al ganar el premio a Artista internacional del año en los BRIT Awards 2026
Rosalía y Björk interpretan 'Berghain' en versión tecno en los BRIT Awards 2026
Harry Styles baila como nunca en su actuación de los BRIT Awards 2026 cantando 'Aperture'
Rosalía se ha alzado con el premio a Atista internacional del año en los BRIT Awards, convirtiéndose en la primera española en conseguir este reconocimiento.
En cuanto al resto de categorías, Olivia Dean se ha consagrado como la gran favorita de la noche. A continuación, repasa el listado completo de ganadores:
Álbum británico del año
- Dave - The Boy Who Played the Harp
- Lily Allen - West End Girl
- Olivia Dean - The Art of Loving (GANADORA)
- Sam Fender - People Watching
- Wolf Alice - The Clearing
Artista británico del año
- Dave
- Fred again
- JADE
- Lily Allen
- Little Simz
- Lola Young
- Olivia Dean (GANADORA)
- PinkPantheress
- Sam Fender
- Self Esteem
Canción del año
- Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings
- Chrystal & Notion - The Days (Notion Remix)
- Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity
- Ed Sheeran - Azizam
- Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
- Lewis Capaldi - Survive
- Lola Young - Messy
- Myles Smith - Nice To Meet You
- Olivia Dean - Man I Need
- Raye - Where Is My Husband!
- Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In (GANADORA)
- Skye Newman - Family Matters
Mejor nuevo artista británico
- Barry Can't Swim
- EsDeeKid
- Jim Legxacy
- Lola Young (GANADORA)
- Skye Newman
Grupo británico del año
- The Last Dinner Party
- Pulp
- Sleep Token
- Wet Leg
- Wolf Alice (GANADOR)
Artista internacional del año
- Bad Bunny
- Chappell Roan
- CMAT
- Doechii
- Lady Gaga
- Rosalía (GANADORA)
- Sabrina Carpenter
- Sombr
- Taylor Swift
- Tyler, The Creator
Grupo internacional del año
- Geese (GANADOR)
- Haim
- Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami
- Tame Impala
- Turnstile
Canción internacional del año
- Alex Warren - Ordinary
- Chappell Roan - Pink Pony Club
- Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys
- Gigi Perez - Sailor Song
- Gracie Abrams - That's So True
- Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna / Rei Ami - Golden
- Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
- Ravyn Lenae - Love Me Not
- Rosé & Bruno Mars - APT. (GANADORA)
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Sombr - Undressed
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Mejor actuación alternativa/rock
- Blood Orange
- Lola Young
- Sam Fender (GANADOR)
- Wet Leg
- Wolf Alice
Mejor actuación dance
- Calvin Harris & Clementine Douglas
- FKA Twigs
- Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax (GANADORES)
- PinkPantheress
- Sammy Virji
Mejor actuación hip hop/grime/rap
- Central Cee
- Dave (GANADOR)
- Jim Legxacy
- Little Simz
- Loyle Carner
Mejor actuación pop
- Jade
- Lily Allen
- Lola Young
- Olivia Dean (GANADORA)
- Raye
Mejor actuación R&B
- Jim Legxacy
- Kwn
- Mabel
- Sasha Keable
- Sault (GANADOR)
Premio Brit a la contribución destacada a la música
- Ozzy Osbourne (GANADOR)
Critic's Choice
- Jacob Alon (GANADOR)
- Rose Gray
- Sienna Spiro
Productor del año
- PinkPantheress (GANADORA)
Compositor del año
- Noel Gallagher (GANADOR)