El trabajo que Manuel Carrasco tuvo antes de ser cantante

Manuel Carrasco se prepara para su esperadísimo concierto en el estadio Santiago Bernabéu, evento para el que logró vender todas las entradas varios meses antes.

El artista de Isla Cristina (Huelva) lleva más de 20 años dedicado a la música gracias a su paso en 2002 por el popular concurso Operación Triunfo. Su carisma y talento conquistaron rápido a los espectadores y el andaluz se adueñó de nuestros corazones con su merecido segundo puesto tras Ainhoa Cantalapiedra.

Manuel Carrasco | Gtres

A sus 43 años, el intérprete de Déjame ser se ha consolidado como una de las grandes voces del panorama español y puede presumir de una larga carrera en la música, sin embargo, no olvida que proviene de una familia humilde. En una entrevista, él mismo contó que si le viera ahora el Manuel de antes, pensaría que es un privilegiado.

"Yo me he criado en un entorno donde no llamaríamos trabajo a esto que yo hago. Y trabajo mucho, ojo, pero como un privilegiado. Sé lo que es el trabajo duro, mi madre en el campo, mi padre en el mar... ¿Cómo voy a quejarme? ¿Qué presión tengo yo? No quiero quitarle valor a la música, pero solo soy un tipo que hace canciones", destacó.

Manuel Carrasco fue pintor con sus hermanos

El onubense es el cuarto de cinco hermanos, cuatro chicos y una chica: José Manuel, Quino, Onofre y María del Carmen. Mientras sus tres hermanos son pintores, ella trabaja en una tienda. Y Manuel estuvo trabajando con sus hermanos durante unos años como pintor en la misma empresa.

"Trabajaba como pintor de brocha gorda", dijo el cantante, añadiendo que también había acompañado a su padre en tareas marineras: "Yo con 14 años iba a mariscar y luego lo vendía en la puerta del mercado o de casa en casa".