Últimos siete conciertos de Mikel Izal: ciudades, fechas y dónde comprar entradas

Mikel Izal lo anunció a su paso por el Local de Ensayo Europa FM. Su intención después de los siete conciertos del Fin de Gira El Miedo y el Paraíso era tomarse un descanso y lo que en junio era un plan, ahora es una realidad. El cantante ha anunciado en sus redes que tomará "una larga pausa" después de la despedida del 28 de febrero en el Movistar Arena de Madrid.

"Necesito vivir experiencias nuevas, necesito respirar, necesito parar y eso es lo os quiero decir", apunta en el vídeo compartido en sus redes para hacer pública la noticia y en el que insiste que los siete conciertos de 2026 serán "las siete últimas ocasiones" en mucho tiempo para vivir juntos una noche de música en directo.

El 17 de enero de 2026 arranca en Pamplona este periplo que promete contar con "nuevas sorpresas, nuevos elementos musicales, visuales y escenográficos" y que cuenta con Europa FM como Radio Oficial.

"Siete últimas grandes fiestas en las que me encantaría teneros a mi lado, festejar juntos la vida, decirle adiós al miedo y pasar un par de horas en el paraíso", señalaba al anunciar las fechas del fin de gira para el que todavía es posible comprar entradas.

Cómo comprar entradas para los últimos conciertos de Mikel Izal

Mikel Izal se despide de los escenarios (por un largo tiempo) entre enero y febrero de 2026 con un Fin de Gira del que fue desvelando las ciudades con cuentagotas. Primero anunció las fechas y, a continuación, fue anunciando las ciudades versionando un tema de un artista local. Las entradas también fueron saliendo a la venta semana a semana a través de la web del cantante o en los siguientes enlaces. ¡No esperes mucho a comprarlas! Será la última oportunidad en mucho tiempo de disfrutar de la música de Mikel Izal en directo.