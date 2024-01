Usher presenta su show de la Super Bowl con un homenaje a sus 30 años en la música

El rapero estadounidense Usher será el próximo artista en actuar durante el intermedio de la Super Bowl, que tendrá lugar el próximo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada.

La expectación es muy elevada y su actuación llega justo 30 años después del lanzamiento de su primer disco, Usher, que salió en 1994. Siete discos y decenas de premios después, el de Dallas es conocido mundialmente por canciones como Yeah!, My Boo, DJ Got Us Fallin' In Love u OMG.

En un mes podremos verlo rendir homenaje a su exitosa carrera y, para amenizar la espera, la NFL (National Football League) ha compartido el tráiler de su actuación, de la que podemos sacar varias conclusiones, por ejemplo, el peso que le dará a la cultura afroamericana.

El clip comienza con un coro de góspel en una iglesia y varias personas de color que repiten la primera frase del tema Yeah!: 'Peace up, A-Town down'. La canción empieza a sonar y vemos un repaso por la vida de Usher, con varias imágenes suyas de pequeño, conciertos y también fans suyos bailando.

Finaliza con él sobre un fondo rojo con el texto: 'Una actuación. 30 años para preparar'.

No es la primera vez que el rapero actúa en la Super Bowl, ya que en 2011 participó en un show de Black Eyed Peas como invitado, al igual que Slash.

De forma muy breve, subió al escenario para cantar OMG junto a Will.i.am.

👉 Usher da los primeros detalles de su actuación en la Super Bowl y no descarta tener invitados