Quedaba un artista por anunciar y ya está aquí. Vetusta Morla ha sido confirmado como cabeza de cartel del SanSan Festival 2027.

La banda madrileña llegará a Benicàssim (Castellón) tras su triunfal regreso a los escenarios con Gira de vuelta. Canciones de ida, su vuelta tras dos años de parón y antesala del lanzamiento de su nuevo disco.

Lo importante llegará a principios de 2027, como anunciaron en las tres citas de este fin de semana en el Movistar Arena de Madrid, que sirvieron como cierre de esta gira en la que presentaron varias canciones inéditas que formarán parte del disco y también de su gira de verano.

La primera parada de este tour es el SanSan Festival, donde compartirán cartel Lori Meyers, Iván Ferreiro con Desde piratas hasta hoy, Shinova, La Pegatina o Alcalá Norte, que fueron anunciados el pasado 29 de septiembre.

"Quedan solo cuatro meses para la nueva edición y el quinteto madrileño ponen el broche a la fila de cabezas de un cartel con más de 50 nombres", dice la publicación del festival que celebra su 13ª edición del 25 al 27 de marzo y para el que ya están los abonos a la venta.