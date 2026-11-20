Vetusta Morla cierra su Gira de vuelta. Canciones de ida con tres conciertos en el Movistar Arena de Madrid. El primero de ellos ha tenido lugar este jueves 19 de noviembre, cuando el grupo ha aprovechado su discurso final para desvelar el título de su próximo disco, el séptimo de su carrera, que verá la luz a principios de 2027 —aún no tiene fecha concreta de estreno—.

"Tengo cosas que contaros. Primero de todo, esto es lo más importante. Hay muchas cosas importantes esta noche, pero, primero de todo, quiero agradeceros a vosotros la vuelta", ha empezado diciendo Pucho, el vocalista, dejando caer el nombre del álbum. "Es increíble la paciencia, la escucha que habéis tenido, el arrojo de disfrutar canciones que no habéis oído nunca. Es un reto para todas vosotras, así que ¡muchísimas gracias, publicazo!", ha añadido.

Durante esta gira de regreso, Vetusta Morla ha interpretado en directo las canciones de su nuevo disco antes de su estreno oficial. Ahora, el tour termina en Madrid: "Estos tres días, para nosotros, son una despedida. Esta gira es especial. Esta gira que acaba es la que empieza porque, a partir del 2027, tenéis un nuevo disco de Vetusta Morla que todos habréis escuchado. Y este disco se llama Lo importante", ha desvelado el grupo por primera vez, proyectando el nombre del álbum en la pantalla del escenario.

En ese mismo discurso, Vetusta Morla ha aprovechado para agradecer el apoyo del Movistar Arena y de todo su equipo: los que están encima del escenario y los que están fuera de él. "Es increíble todo el equipo humano que tenemos. Parecía fácil traer el local de ensayo aquí, al epicentro de Madrid, pero no es nada fácil, ya os lo digo yo", ha comentado sobre la puesta en escena del espectáculo.

Las canciones del disco 'Lo importante', sin orden

Teniendo en cuenta el repertorio de los conciertos de Vetusta Morla en 2026, el álbum podría incluir 11 canciones, tres de ellas ya publicadas como sencillos. Con estos temas, los miembros del grupo ponen el foco en lo que ellos consideran "importante" para luchar contra "el desaliento y la apatía general" del mundo a través de la música.