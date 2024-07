Vicco lanza la canción 'Engatusao' después de cantarla durante un año en sus conciertos

Unas semanas después del estreno de Viento, un tema junto a Gabry Ponte que se ha hecho viral en redes, Vicco sorprende al estrenar una nueva canción.

Se trata de Engatusao, un tema que los fans de la artista del Benidorm Fest quizás ya conocen por haber visto cantar en directo a la catalana alguna vez. Y es que este nuevo lanzamiento lo ha interpretado en directo durante el último año.

De hecho, han sido tantos los vídeos de Engatusao en directo que los seguidores de Vicco siempre han insistido en que estrenara esta canción.

Y el día ha llegado: la artista lanza esta nueva canción que durante todos estos meses ya ha tenido muy buena aceptación en sus conciertos.

La canción sigue la estela de electropop con la que juega Vicco, pero el juego de palabras que hace es tan pegadizo que puede convertir la canción en un éxito este verano.

La catalana ha lanzado un videoclip preparado para redes sociales, pues es en formato vertical y con transiciones comunes en lo digital.

En un estilo que recuerda a Tuya de Rosalía, la artista ha grabado el videoclip en Japón. Allí ha reunido a sus amigos y se ha recorrido las principales atracciones del país nipón.

Además deja espacio para los gatos, protagonistas del nuevo tema por su juego de palabras.

Así es la letra

Tú no estás loca, yo sé lo que pasó es real, en la discoteca,

un par de copas y me metí en un embolao', y acabé en tu boca,

yo estaba bailando sola-la-la, sola-la-la, te acercaste y me dijiste hola, hola-la-la,

qué haces tú, bailando con esa actitud, vamono' ya para el otro lao',

no sé qué tienes pero tú me has engatusao'.

Pero tú me has engatusao', en la discoteca [tú mi] Pero tú me has engatusao', en la discoteca.

Tú bebe milk que yo bebo de tu sustancia, dame endorfinas que me elevan hasta el Nirvana,

anoche me dijiste «quiero ser tu esclava», minino, yo solo voy a darte en mi cama.

Tú mi miau, miau, minino que me ha engatusao',

tú mi miau, miau, ya no te escapas de mi lao',

tú mi miau, miau, minino que me ha engatusao',

tú mi miau, miau, no sé qué tienes, pero tú me has engatusao'.

Uh, uh, uh, sola-la-la, sola-la-la,

Uh, uh, uh, dijiste hola, hola-la-la,

qué haces tú, bailando con esa actitud,

vámonos ya para el otro lao, no sé qué tienes, pero tú me has engatusao'.

Pero tú me has engatusao', en la discoteca [tú mi] Pero tú me has engatusao', en la discoteca.