Viva Suecia anuncia nuevo concierto en Vigo para su gira 'Hecho en tiempos de paz'

Después de arrasar con su show en el Roig Arena de Valencia, Viva Suecia aún tiene pendiente dos esperados conciertos en el Movistar Arena de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona, pero también recorrerá otras provincias de nuestro país e incluso actuará en Ciudad de México.

Entre sus próximos conciertos de la gira Hecho en tiempos de paz, acaban de anunciar una nueva fecha en Vigo, concretamente en el Auditorio de Castrelos el día 14 de agosto.

La fecha concreta para comprar las entradas aún no ha sido anunciada, pero, según ha indicado la banda en sus redes, saldrán "a la venta 20 días aproximadamente antes del concierto".

Todas las fechas de su gira

Debido a la gran demanda, tan solo quedan disponibles entradas para cinco de sus shows: