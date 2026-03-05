Viva Suecia anuncia nuevo concierto en Vigo para su gira 'Hecho en tiempos de paz'
Viva Suecia se encuentra a mitad de la gira Hecho en tiempos de paz, con la cual está recorriendo toda España y tiene pendientes varias fechas en grandes estadios como el Movistar Arena de Madrid o el Palau Sant Jordi.
Viva Suecia 'asalta' el Roig Arena de Valencia con un directo de "alto voltaje"
Viva Suecia logra el Disco de Oro con el álbum 'Hecho en tiempos de paz'
Después de arrasar con su show en el Roig Arena de Valencia, Viva Suecia aún tiene pendiente dos esperados conciertos en el Movistar Arena de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona, pero también recorrerá otras provincias de nuestro país e incluso actuará en Ciudad de México.
Entre sus próximos conciertos de la gira Hecho en tiempos de paz, acaban de anunciar una nueva fecha en Vigo, concretamente en el Auditorio de Castrelos el día 14 de agosto.
La fecha concreta para comprar las entradas aún no ha sido anunciada, pero, según ha indicado la banda en sus redes, saldrán "a la venta 20 días aproximadamente antes del concierto".
Todas las fechas de su gira
Debido a la gran demanda, tan solo quedan disponibles entradas para cinco de sus shows:
- 7 de marzo de 2026 - Madrid / Movistar Arena (Sold Out)
- 20 de marzo de 2026 - Zaragoza / Pab. Príncipe Felipe (Sold Out)
- 18 de abril de 2026 - A Coruña / Coliseum (Sold Out)
- 25 de abril de 2026 - Bilbao / Bilbao Arena (Sold Out)
- 16 de mayo de 2026 - Granada / Plaza de Toros (Sold Out)
- 23 de mayo de 2026 - Ciudad de México / Lunario
- 7 de junio de 2026 - Sevilla / Plaza de España
- 20 de junio de 2026 - Toledo / Plaza de Toros (Sold Out)
- 11 de julio de 2026 - Alicante / Área 12
- 14 de agosoto de 2026 - Vigo / Auditorio de Castrelos
- 17 de octubre de 2026 - Murcia / Espacio Norte (Sold Out)
- 7 de noviembre de 2026 - Pamplona / Navarra Arena
- 16 de enero de 2027 - Barcelona / Palau Sant Jordi