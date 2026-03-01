Viva Suecia 'asalta' el Roig Arena de Valencia con un directo de "alto voltaje"

La banda murciana Viva Suecia 'enciende' este sábado 28 de febrero el Roig Arena de Valencia con un directo de "alto voltaje" ante más de 16.000 personas .

El recital de Viva Suecia, enmarcado dentro de su gira nacional Hecho en tiempos de paz, se ha convertido en uno de los eventos de mayor convocatoria de la banda hasta la fecha, ya que logró completar el aforo del recinto valenciano.

El concierto arrancó tras una introducción atmosférica que dio paso a Dolor y Gloria. Desde ese instante, quedó claro que la apuesta de la noche era la intensidad.

El setlist, un recorrido de 25 canciones que no dio tregua, transitó por momentos de pulso eléctrico como La voz del presidente; y pasajes de épica colectiva como A dónde ir o Justo cuando el mundo apriete.

El cuarteto murciano repasó los grandes temas de su carrera, como costumbre asentada en sus conciertos en Valencia, interpretó uno de Nino Bravo, el mítico Un beso y una flor.

Durante la interpretación de Lo que te mereces, el bajista de la formación saltó al foso para mezclarse con las primeras filas. El gesto fue replicado minutos después por el cantante, Rafa Val, quien se fusionó con el público mientras sonaban los acordes de Amar el conflicto.

El cierre definitivo llegó con Mala prensa, poniendo punto final a un concierto que "consolida al Roig Arena como el nuevo gran termómetro del indie y de la música en directo en España y a Viva Suecia como una banda que no tiene techo", destaca la organización en un comunicado.