Viva Suecia pone música al pregón de la Feria de Murcia y anuncia el título de su disco

"¡Madre de Dios! ¿Qué hacemos nosotros dando el pregón de la Feria de Murcia… Esto no se lo cree nadie, ni nosotros... Prometemos intentar hacerlo lo mejor posible, y lo más importante, disfrutarlo, que no nos vamos a ver en otra de estas", escribía el sábado Viva Suecia en sus redes sociales.

Y no solo lo intentaron, sino que lo consiguieron. La banda murciana fue la encargada de dar la bienvenida a la fiestas de su ciudad este domingo con un innovador pregón en el que intercalaron sus palabras de amor a la ciudad con exclusivas, reivindicaciones y canciones, que para eso es su terreno.

En una abarrotada Plaza del Cardenal Belluga, ante la Catedral de Murcia, Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo pusieron música a la noche con algunas de los temas más conocidas de su carrera. Así hicieron sonar Bien por ti, A dónde ir,Lo que te mereces, Hablar de nada y El Bien.

Una fecha y un título

Una abarrotada plaza fue testigo de este pregón/concierto en el que no faltaron las exclusiva. La música se intercaló con las intervenciones de los componentes del grupo y, cuando le tocó hablar a Alberto Cantúa, guitarrista y segundo en intervenir, aprovecharon para desvelar el título de su próximo disco, que sale el 10 de octubre.

"Encontramos el título de nuestro nuevo disco grabado en las piedras del Monasterio de la Fuensanta: Hecho en tiempos de paz", anunció el murciano, que durante su intervención puso en valor la forma de ser de los murcianos. "Es difícil de ver gente tan feliz y abierta en otros lugares de España".

"Es el deseo urgente de que el mundo cambie", apuntaron después en redes al compartir la portada de su nuevo trabajo. "Paz, la utopía en la que encontramos refugio durante el proceso de composición y grabación de este disco".

El otro anuncio exclusivo lo hizo Rafa Val, vocalista de la banda y último en hablar. Después de darse un baño de masas al asegurar que vivir fuera "no es vivir, es contar el tiempo que falta para volver a Murcia", el cantante anunció la fecha y el lugar del que será "el concierto más grande" de sus vidas: el 17 de octubre de 2026 en el Espacio Norte de Murcia.

Una noche para celebrar y reivindicar

Aunque fue una noche de celebración, Jess Fabric no quiso desaprovechar la oportunidad y, después de agradecer lo bien que le ha acogido la ciudad, hizo referencia al conflicto de Gaza. "Hay pueblos que están siendo aniquilados de manera injusta, esto no entiende de posiciones políticas, por favor, no cerremos los ojos", apuntó recibiendo una sonora ovación del público presente en la plaza.

Por último, Fernando Campillo (batería) recordó durante su intervención, la primera de la noche, lo que han significado estas fiestas para la banda y aseguró sentirse murciano por los cuatro costados. "Con orgullo digo que mi abuelo fue alcalde pedáneo de La Alberca, dónde yo nací. Él peleó por los derechos y servicios de los vecinos. Es por ello que tengo el sentimiento murciano dentro de mí", apuntó.

La próxima canción de Viva Suecia

Días antes de este multitudinario pregón, Viva Suecia anunció la llegada de su próximo single, nuevo adelanto de su disco Hecho en tiempos de paz.

QUERER llega a las plataformas el viernes 12 de septiembre de 2025. “Dime que me quieres, yo sé lo que hay que hacer”, dice el texto que acompaña el anuncio del tercer adelanto del álbum.