Walls llega al Movistar Arena con un número uno bajo el brazo: el éxito de 'El día que me olvides'

Muy alejado del Walls que escribió Los niños del parque y Luna 18, Walls nos regaló el 16 de enero su nuevo disco El día que me olvides, con el cual, como reveló en una entrevista en Europa FM, ha "dejado un poco atrás el ego".

A las puertas de su show en el Movistar Arena este 21 de febrero, el murciano consiguió hacerse con el Top 1 en la lista de discos más vendidos y escuchados en España y actualmente se encuentra en el puesto número ocho.

Este logro lo ha conseguido por primera vez en su carrera, destronando incluso a LUX de Rosalía y a Hijos de la Ruina Vol.4, el disco colaborativo de Recycled J y Natos y Waor.

Con sus anteriores discos tan solo había logrado rozar el oro: Luna 18 quedó en el tercer puesto en 2024 y Los niños del parque no pasó de la cuarta posición en 2022.

Un rock diferente

"El rock and roll es una actitud. Creo que si le pones mi disco a una persona que tenga otra opinión del rock me manda a la mierda", confesó en su entrevista para Europa FM.

Y es que en este disco Walls ha querido jugar con diferentes estilos, no estancándose en el rock más puro: "No hay nada más rockero que un tío al piano cantando una balada".

Además, durante su visita a Cuerpos Especiales, el artista confesó que en El día que me olvides ha querido situarse "desde otra perspectiva" y no hablar de las cosas con "superficialidad", como había hecho hasta ahora.

"He hecho una cura de humildad demostrando que el rock and roll no tiene por qué ser estar flipándose todo el rato", declaraba. Es por eso que ahora mismo sus tres canciones favoritas forman parte de este disco: No te preocupes por mí, Mi viejo mi vieja y El día que me olvides.

Además, la figura de su padre ha sido un eje central para la elaboración de este disco, quien le transmitió cómo las canciones "tienen que influenciar a una persona, cómo tienen que hacerle sentir".

Su esperado concierto en el Movistar Arena

El 21 de febrero hay una fecha muy especial en el calendario para los fans de Walls, pues el cantante de Vulnerableactuará por primera vez en el Movistar Arena de Madrid.

"Tengo muchas cosas en la cabeza", aseguraba en Cuerpos Especiales sobre el show, siendo consciente que pese a prepararlo todo "la magia del directo" hará que tengan dudas al subirse al escenario. "Es un show de rock, la gente viene a verme a mí para conectar con ellos", adelanta sobre el espectáculo, "sin parafernalia detrás" pero sin hacer "un show de rock al uso".

Tracklist de 'El día que me olvides'