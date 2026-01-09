Willy Bárcenas con Taburete, de nuevo sobre el escenario: la historia del grupo y su descanso

Taburete vuelve a la carga este 2026 con un año lleno de proyectos. El grupo regresa a los ruedos con una gira con la que se recorrerán salas de toda España, en ciudades como Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla, para acabar por todo lo alto en el Movistar Arena de Madrid.

Se trata de una gira de lo más esperada por parte de los fans, pues la banda se tomó 2025 con más tranquilidad, y ahora vuelve a pisar fuerte.

Cuánto tiempo paró Taburete y por qué

Después de tres años sin lanzar disco, Taburete ha desempolvado el estudio de grabación para crear El perro que fuma, álbum lanzado en 2025 con el que la banda ha iniciado una nueva etapa de lo más potente.

El grupo anunció a principios de 2025 unos meses de descanso de los escenarios después de años sin parar de recorrer festivales. "Es verdad que no vamos a dar más conciertos y no nos sentimos con ganas ni con fuerzas de hacer una gira ahora, entonces los conciertos han parado de forma indefinida", explicó Antón Carreño.

Sin embargo, todo tenía un fin en forma de álbum: "Pero, pero... Alegrad las caras, porque tenemos el mejor disco que hemos tenido jamás en nuestras manos".

El perro que fuma está compuesto por temas como Fenómenos cantantes, Tan desconectados y 110, y se trata de un proyecto "autobiográfico", tal y como contaron en su visita a Cuerpos especiales: "Es esa lucha por intentar ser mejor pero caemos en lo peor, es difícil renegar de lo que uno es". Para ello también han bebido del "amor" como "motor de cambio".

"El perro que fuma nos incita al mal, por así decirlo. Es básicamente el mal que hay dentro de ti, contra el que luchas y que se puede manifestar de muchas formas", explicaron los músicos en el antimorning show de Eva Soriano y Nacho García.

La historia de Taburete

Taburete surgió a mediados de la década de 2010. El grupo logró abrirse camino de forma independiente hasta convertirse en un fenómeno de masas, combinando letras desenfadadas, melodías pegadizas y una identidad muy reconocible.

La banda liderada por Willy Bárcenas nació en 2014 con el mencionado vocalista y Antón Carreño a la guitarra y a cargo de la composición. También comenzó junto a Joaquín Gasset, pero abandonó el grupo al tiempo. Los artistas compartían inquietudes musicales y una clara intención: hacer canciones sin demasiadas ataduras estilísticas ni presiones de la industria.

Desde el principio apostaron por la autoproducción y la difusión a través de redes sociales y conciertos pequeños, algo poco habitual entonces en el panorama español. Así llegaron a publicar en 2016 su primer EP, Tres Tequilas, que empezó a circular con rapidez gracias al boca a boca y a plataformas digitales.

El verdadero punto de inflexión llegó poco después con su primer álbum de estudio, Dr. Charas. El disco consolidó su sonido y les permitió llenar salas en toda España, y poco después el grupo reforzó su sonido pop contemporáneo con la reedición de Tres tequilas y un mezcal en 2017.

Un año después, en 2018, llegó Madame Ayahuasca, un disco con el que Willy y Antón se afianzaron en grandes festivales.

En 2021 lanzaron La broma infinita, un trabajo más introspectivo en algunos aspectos, aunque sin abandonar el tono irónico y emocional que caracteriza a Taburete. A pesar del contexto complicado para la música en directo, el grupo mantuvo una fuerte conexión con su público.

Así llegó Matadero 5 en 2022, un trabajo con letras más reflexivas y una mayor cohesión sonora. El disco fue acompañado de una gira ambiciosa que se extendió a lo largo de los meses.

La experiencia de Willy Bárcenas en 'El Desafío'

Junto a Eva Soriano y otros compañeros de distintos ámbitos mediáticos, Willy Bárcenas se enfrenta ahora a El Desafío, una sexta edición que ya ha sido grabada. Y fue en Cuerpos especiales donde el vocalista de Taburete dio algunos detalles de esta experiencia televisiva: "La gente piensa que exagero, pero es verdad que es un programa que me ha cambiado muchas cosas en la vida. Me ha dado una disciplina y me ha hecho ver que casi nada es imposible. Si te lo trabajas y tal se puede hacer".

"He perdido nueve kilos entre el programa y el estrés", confesó el cantante.