Zayn Malik anuncia su nuevo álbum 'KONNAKOL' y estrenará una canción descartada de One Direction

Después del éxito de su residencia en Las Vegas, en la cual cantó por primera vez en directo algunas canciones inéditas, Zayn se prepara para publicar su próximo álbum: KONNAKOL.

Este será su quinto álbum de estudio, tras casi dos años del lanzamiento de Room under the stairs, y se estrenará el 17 de abril de este mismo año.

Además, ha confirmado que lanzará su primer adelanto este mismo viernes, el cual será nada más y nada menos que Die for Me, un tema descartado del disco FOUR de One Directon, el último álbum de la banda en el que participó el cantante antes de dejar el grupo en 2015.

El término Konnakol se refiere a un arte tradicional del sur de la India, basado en la percusión vocal y en el cual cada sílaba representa un timbre o sonido de un tambor o instrumento de percusión.

Canciones que estarán en el disco

Gracias a la residencia que Zayn hizo en Las Vegas, podemos saber de antemano el título de cinco canciones que estarán en el disco: