Zayn Malik estrena nuevo tema pocos días después de convertirse en padre: así suena 'Better'

Después de haber abandonado One Direction, Zayn Malik comenzó una carrera en solitario que no ha sido fácil. El artista ha tenido varias polémicas con su discográfica, a la que los fans acusan de filtrar su último disco, además de vetar al cantante en los medios de comunicación en cuanto a promoción y streaming en las radios estadounidenses.

A pesar de todas estas dificultades, el cantante participó en 2019 en la banda sonora de la película de Aladdín de acción real, donde Malik pone voz a la canción 'Un Mundo Ideal', que en su versión española cuenta con la interpretación femenina de Aitana.

Así, parece que Zayn Malik se ha propuesto resurgir de sus cenizas y tras dos años complicados, el cantante estrena 'Better', un tema sencillo e intimista con el característico sonido del artista de origen paquistaní.

Hace solo dos días, tanto Zayn Malik como Gigi Hadid compartían una feliz noticia con sus seguidores: se habían convertido en padres de su primera hija. "Nuestra niña ya está aquí, saludable y hermosa. Tratar de expresar con palabras cómo me siento en estos momentos sería una imposible. El amor que siento por este pequeño ser humano va más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tenemos juntos por delante", decía el joven padre.

LETRA DE BETTER DE ZAYN MALIK

Hope I only leave good vibes on your living room floor

It hurts so bad that I didn't went and ask for more

Your dad probably loves me more than he ever did now

'Cause I finally got out

Yeah, we're finally knocked down

Yeah, sometimes it's better that way

Gotta let it go so your heart don't break

'Cause I love you

Yeah, baby, I love you

Just this one time hear what I'm tryna say

Know you might not feel quite the same way

But I love you

I tell you, I love you

Why? Why wait to fight?

Give it a try

Or I'll say goodbye while it's right

Can we save tears in our eyes?

I'm making you cry

Why wait to hate, can we save love?

I fell in, I'm falling, I'm for you

I can't let you fall through the floor too

It's a gamble to take any more of you

(It's a gamble to take-take more you)

Still in my mind sometimes, I must admit it

Like it's a crime on trial, I got acquitted

Me and you wasn't meant, we wasn't fitted

Like it's a glove, I hated to admit it

'Cause obviously we go back

So why would we ruin that?

In too deep, we're rearranged

Now you wanna ask for me

We can't let this through, go back

Sayin' things we can't take back

In too deep, we're rearranged

Do you feel the same?

Why? Why wait to fight?

Give it a try

Or I'll say goodbye while it's right

Can we save tears in our eyes?

I'm making you cry

Why wait to hate, can we save love?