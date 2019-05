¿Aún no has escuchado ‘Un Mundo Ideal’, de Aladdín, cantada por Aitana y Zayn Malik?

El próximo 24 de mayo aterriza en las salas de cine españolas la nueva película de acción real de 'Aladdin'. Disney ha apostado por hacer una nueva versión del clásico de animación pero esta vez con actores de carne y hueso. Dirigida por Guy Ritchie, la película presenta al actor Mena Massoud como Aladdín y a la joven Naomi Scott como Jasmine. Will Smith se pone en la piel del genio de la lámpara, que tendrá su versión mágica, de color azul, y la versión humana, de carne y hueso.

Tal es la expectación y las ganas de los fans, que se nos acumulan las versiones del tema 'Un mundo ideal'. Después de la versión en inglés (A Whole New World) con Zayn junto a Zhavia Ward, supimos que Becky G era la elegida para la versión bilingüe... ¡Pero no es la única!.

Aitana interpreta la voz femenina de este tema en nueva versión, también con Zayn Malik, dirigida al público español. El tema de Becky G aparecerá en la versión latina de la película. Disney ha publicado en su canal de Youtube un vídeo en el que podemos ver el making of de la grabación del tema, con Aitana en el estudio.

Tráiler de la película: