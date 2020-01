Zayn resurge de sus cenizas en 'Flames', con R3HAB y Jungleboi

Cuando Zayn publicó 'Flames' el pasado mes de noviembre, sus fans se alegraron de que el artista volviese al mundo de la música, del que se mantiene alejado salvo en casos puntuales como en 'A Whole New World', junto a Zhavia Ward o 'Trampoline' junto a Shaed.

A finales de año nos presentó la canción con la portada del single, donde aparece caricaturizado junto al productor R3HAB y Jungleboi con una tipografía de inspiración oriental y un fondo de chispas.

Eran unas pistas de por donde iría el videoclip, dirigido por Frank Borin & Ivanna Borin y que si bien no es animado, sí que está ambientado en las ciudades dormitorios de grandes rascacielos características de las ciudades chinas.

En mitad de una gran sala donde todo el mundo viste y se comporta igual, aparece un misterioso personaje vestido de negro con la cara cubierta, que ya nos mostraron previamente en redes sociales, que se revela para acabar ardiendo en llamas con una gran explosión final.

¿Se tratará de una metáfora en la que Zayn resurge de sus propias cenizas? Así lo han interpretado algunos seguidores del artista. Y es que tras su marcha de One Direction, pasó mucho tiemp alejado de los focos debido a los episodios de depresión y ansiedad que le generó todo el éxito repentino con la boyband.

LETRA DE 'FLAMES' DE ZAYN, R3HAB Y JUNGLEBOI

Well, well, you better run from me

You better hit the road

You better up and leave

Don't get too close

'Cause I'm a rolling stone

And I keep rolling on

You better run from me

Before I take your soul

If I go, let me go

Don't you follow me, let me go

I will let you down, let me go

Even if your heart can't take it, light me up in flames

Light me up in-

Oh, light me up

Oh, light me up

Oh, light me up

Oh

You better run from me

You better say goodbye

And even if I plead

Don't waste your time

'Cause I'm a broken home

You better off alone

You better run from me

Before I take your soul

If I go, let me go

Don't you follow me, let me go

I will let you down, let me go

Even if your heart can't take it, light me up in flames

Light me up in-

Oh, light me up

Oh, light me up

Oh, light me up

Oh, light me up in flames

Oh, light me up

Oh, light me up

Oh, light me up

Oh, light me up in flames