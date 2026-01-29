Zzoilo y el viaje culinario de ‘No Soy Un Artista’: su primer álbum que marca un punto de inflexión en su carrera

Zzoilo para la promoción de su disco 'No soy un artista' | Zzoilo / Arriba los Corazones

Zzoilo nos trajo a finales de 2025 su primer álbum de estudio No Soy Un Artista, en el cual se encuentra su single Tengo un Plan.

El artista valenciano, que alcanzó el número uno global con Mon Amour junto a Aitana, se sumergió durante los últimos meses del año en una experiencia vital y artística en México, un proceso de búsqueda que atraviesa la cultura del país desde distintos ángulos: sus calles, su gente y, especialmente, su gastronomía.

De esa vivencia nace No Soy Un Artista, un disco que establece un paralelismo entre los sabores y las canciones como formas universales de expresión emocional.

Su focus track

Tengo un Planes la primera parada de ese recorrido. Una canción que habla de propósito, identidad y reconstrucción personal y que refleja con claridad el momento vital en el que se encuentra Zzoilo: entre la ambición, la conciencia de sus errores y la determinación de seguir adelante.

Con frases que muestran su día a día y sus planes para el futuro, la producción y el tono del tema apuestan por la cercanía y la emoción sin artificios, dejando que Zzoilo se exprese de manera honesta y directa.

La canción funciona de esta forma como eje narrativo de un proyecto que marca un punto de inflexión en su carrera, reflejando una evolución personal y creativa que se traduce en un sonido más honesto, maduro y consciente.

La trascendencia de su disco

A nivel conceptual, No Soy Un Artista se presenta como un viaje emocional, crudo y sensorial, en el que música y cocina se entrelazan como lenguajes capaces de contar historias, evocar recuerdos y conectar con lo esencial.

Cada canción funciona como un plato distinto dentro de un mismo menú narrativo, donde la experiencia personal del artista se convierte en algo compartido.

"Este disco nace de escucharme y de permitirme sentir sin intentar encajar en nada. Tengo un Plan es el inicio de todo ese proceso", explica Zzoilo

¿Quién es Zzoilo?

Uno de sus mayores éxitos en su carrera fue su himno Mon Amour Remixjunto a Aitana, una canción que ha superado los 850 millones de reproducciones en plataformas digitales. Pero su carrera no se detuvo ahí.

Zzoilo ha realizado tres giras por México, con conciertos inolvidables en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla o Querétaro, además de actuar en Buenos Aires y recorrer de punta a punta su país natal, España, consolidando una conexión con el público hispanohablante.

Ha colaborado con artistas como Lérica, Gemeliers, Sofía Reyes, Lalo Ebratt, Danna Paola, Cali y El Dandee, y ha trabajado con productores internacionales en sesiones en Miami, Ciudad de México y Buenos Aires, demostrando su capacidad de adaptarse a nuevos sonidos sin perder su sello único.

Con más de 3,7 millones de oyentes mensuales y una comunidad de fans activa y leal, Zzoilo representa la evolución de la música pop hacia territorios más íntimos, híbridos y arriesgados. Su nuevo álbum es un recorrido sensorial que fusiona canciones y sabores, emociones y vivencias, donde cada track es una experiencia.

Zzoilo no solo tiene un plan. Tiene una historia, una visión y una conexión real con el mundo que lo escucha.