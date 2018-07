6 alimentos que puedes picotear antes de irte a la cama sin sentirte culpable

¿Eres de los que antes de acostarte te apetece picotear algo pero luego te sientes mal? Pues tranquilo porque gracias a Cocinatis hemos descubierto seis alimentos que puedes tener siempre en casa y que no pasa nada si los comes antes de irte a la cama.

Para muchos, uno de los momentos más deseados del día es el de apalancarse en el sofá después de cenar. Lo malo es que quizás te entra ese gusanillo y no quieres pecar, porque has empezado (por enésima vez) la operación bikini y claro, no quieres arrepentirte de comerte una onza de chocolate o unas galletas.

Pero tranquilos que vamos a descubrir los 6 alimentos se pueden comer antes de irte a la cama sin sentirte culpable.

Manzanas / Agencias

La manzana: dicen que si cada día comemos una manzana, no veremos a un doctor ni en pintura. Así que quizás tenemos que anotarnos esto y, cuando tengamos ganas de picotear algo comer esta fruta que es rica en fibra, saciante y casi nula en calorías. Además, masticarla entretiene durante un rato.

Bol de leche con cereales / istock

Un bol de cereales: evidentemente, olvídate de los azucarados y los que llevan chocolate. Preferiblemente, deben ser integrales, que son igual de sabrosos, tienen más fibra y son más fáciles de digerir. Los puedes combinar con un poco de leche desnatada.

Yogur Natural / Agencias

Un yogur: igual que la leche, debe ser desnatado. Y es ideal para antes de ir a dormir porque es rico en triptófano, una sustancia que induce al sueño como también su contenido probiótico tiene un efecto relajante sobre el estómago.

Loncha de pechuga de pavo / Agencias

La pechuga de pavo: fácil, rápido y sano. Así es la pechuga de pavo, que además apenas tiene calorías e igual que el yogur, tiene triptófano, que nos ayudará a dormir.

Los beneficios del plátano /

El plátano: pasa lo mismo que con la manzana, que es una fruta fácil de comer y que a la vez nos ayuda a sentirnos saciados. Asimismo, al igual que los últimos alimentos que hemos comentado, también contiene triptófano.

Zanahorias / Agencias

Crudités de verduras: sustituye una bolsa de patatas por un plato con bastoncitos de zanahoria o pepino, u otras verduras. Es sano, saciable y además, tanto la zanahoria como el pepino crudo, son crujientes y sabrosos.

Así que ya sabes, si antes de acostarte, tienes ganas de comer algo, aquí tienes varias ideas fáciles y sobre todo sanas.