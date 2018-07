Crean olores para recordar nuestras experiencias más bonitas

La cafetería 'Supersense' (Suersentidos), en Viena, ofrece hasta 56 olores "abstractos" para que sus clientes puedan recordar, gracias al olfato, sus experiencias más bonitas.

Florian Kaps, el artífice de esta brillante idea, ha explicado a EFE que "todo el mundo asocia un olor a un recuerdo concreto, por ejemplo, a nuestra abuela o nuestra habitación de cuando éramos niños".

Según este vienés, gracias a su cafetería situada en uno de los barrios más céntricos de Viena, "ahora podemos hacer esa conexión (entre recuerdo y un olor) de forma activa".

Esas 56 cápsulas con olores inéditos son las que permiten que se establezca esa conexión de la que habla Kaps. Según él, "cuando se vive un momento especial", basta con "abrir la ampolla elegida y respirar profundamente" para que "la vivencia y este olor queden vinculados. Si logras conectar un olor con las emociones, será un recuerdo que guardes hasta el final de tu vida", afirma. Así, cuando quieras recordar ese momento especial, bastará con respirar el olor elegido.

No obstante, aunque parece demasiado fácil, Florian reconoce que "a la gente le cuesta entenderlo. Muchos me preguntan si el olor es agradable. No lo sé, depende de cada persona", explica.

La perfumista Sissel Tolaas fue la encargada de crear estos inéditos olores; Kaps contactó con ella tras leer un artículo sobre su trabajo en una revista y asegura que conectaron "desde el primer minuto".

El paquete básico, que incluye tres cápsulas de aromas y un "amuleto", cuesta 99 euros. El amuleto consiste en una pequeña cápsula de metal para guardar las ampollas y que puede llevarse a modo de colgante o en el bolsillo.

Según Florian Kaps, "una vez abierta, cada ampolla tiene una duración de tres años antes de perder su olor". Los olores están divididos en diferentes categorías: amor, familia, viajes, o estudios, entre otras; y cada uno de los olores ha sido creado por Tolaas en su laboratorio, lo que garantiza que "el cliente no los ha olido nunca antes".

Gracias a su negocio, Kaps asegura haberse dado cuenta de lo olvidado que está el olfato, "y eso que es el único sentido que está directamente conectado con la parte interna del cerebro, es muy difícil de influenciar", asegura a EFE.