El futuro de TikTok: “No queremos ser esclavos de una red social” 

Te interesa Creatividad a voces

Unas horas antes de que Donald Trump volviese a ser oficialmente el presidente de Estados Unidos, la red social dejó de estar operativa durante más de 10 horas, y aunque actualmente se puede volver a utilizar, lo cierto es que nadie sabe si se acabará prohibiendo de manera definitiva.

Para que nos entendamos, TikTok pertenece a la empresa china ByteDance y muchos políticos de Estados Unidos temen que pueda filtrar los datos de los usuarios estadounidenses al gobierno chino. Por este motivo Donald Trump intentó prohibir, sin éxito, su uso en 2020, pero ahora ha sorprendido a todo el mundo al decir que intentará salvar esta red social e incluso le ha dado un periodo de 90 días para poder encontrar una solución.

¿Qué pasaría si se vetase TikTok?

TikTok tiene 170 millones de usuarios solo en Estados Unidos y más de mil millones en todo el mundo. En España, por ejemplo, tiene más de 18 millones y hay de todo, desde artistas y marcas que lo utilizan para darse a conocer hasta personas que echan un rato después de cenar viendo contenido. Una de las marcas españolas que triunfa en esta red social es Arena Roja, la primera joyería online especializada en piezas chunky elegant. Erika Romero, una de las fundadoras de la empresa, explica en el nuevo videopodcast Creatividad a voces de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona ESDESIGN y Europa FM que hace meses tenía mucho miedo por lo que podría pasar si se acabase prohibiendo TikTok en Estados Unidos.

En Arena Roja han llegado a tener 24 millones de visualizaciones en un solo vídeo, pero aun así Erika dice que ahora ya no teme a la prohibición de TikTok porque ella y su equipo quieren diversificar su estrategia comunicativa y probar cosas nuevas a nivel de difusión de la marca. Admite que la plataforma tiene muchísimo alcance, pero también reflexiona diciendo "que no hay que dejar que nosotros seamos esclavos de las redes sociales". No se refiere solo a las marcas "ninguna persona ni ninguna empresa debería verlo así" y al final "si una herramienta se rompe coges otra, porque hay más, y ya está".

¿Se podría evitar la prohibición de TikTok en EE.UU.?

La única manera en la que se podría evitar la prohibición sería que la empresa a la que pertenece dejase de ser china, lo que significa que tendrían que vender TikTok a otra compañía que fuese americana. Esto es algo que ByteDance se está planteando muy seriamente para evitar su prohibición definitiva.

En el comunicado que compartió TikTok al volver a estar operativo se puede leer: “Trabajaremos con el presidente Trump en una solución a largo plazo que mantenga a TikTok en Estados Unidos”. Veremos si finalmente lo consiguen.

¿Cómo trabajan en Arena Roja más allá de las redes sociales?

El equipo lo forman siete personas y, además de currarse sus contenidos para redes, pasan mucho tiempo pensando los conceptos que hay detrás de cada una de sus colecciones: “El proceso empieza cuando nos rompemos la cabeza para elegir un concepto”, cuenta Erika, “todo lo que me rodea puede ser la fuente de una idea creativa” y por eso dice que se pasa el 90% del día dándole vueltas a posibles ideas.

Una vez elegida la temática, empiezan a trabajar en los diseños, luego imprimen los bocetos finales en 3D, los pintan con espray para hacerse una idea de cómo será el resultado y finalmente se lo envían al fabricante para crear las piezas definitivas. “Se dice rápido, pero es un proceso muy largo que puede durar meses”, añade.

El estilo 'chunky elegant'

Erika explica que este “es un concepto que formalizamos cuando iniciamos la marca”, ya que “tiene el propósito de hacer sentir únicas a nuestras clientas”. Este tipo de joyas recuerdan al movimiento new ugly de hace unos años, pero ahora ya se ha normalizado el uso de prendas y complementos no tan finos. El objetivo de Arena Roja es “romper un poquito con las reglas” y gritarle al mundo que la bisutería elegante no tiene por qué limitarse a las piezas finas. “La bisutería ‘chunky’ también puede ser elegante”, cuenta la cofundadora de la marca, y resume el concepto en que “es un estilo más natural e informal”.

¿Cómo nace Arena Roja?

A pesar de que el 2020 está marcado en nuestro calendario como un año complicado y oscuro, Erika y Eric, los creadores de Arena Roja, lo recuerdan como el año en el que su proyecto empresarial tomó forma. “Queríamos hacer un producto que nos inspirara y poder inspirar a las personas”, recuerda su cofundadora.

El nombre Arena Roja hace referencia a una de las playas más singulares del mundo que se encuentra en Hawaii y, al igual que esta playa, el objetivo de la empresa es que sus clientas se sientan únicas, singulares y diferentes gracias a las joyas que diseñan.

Aunque parezca mentira, ninguno de los dos tenía formación en este sector y ni siquiera hicieron un estudio de mercado antes de tirarse a la piscina. “Nos dimos unos cuantos batacazos, pero al final pruebas y pruebas y encuentras lo que te va bien”. Uno de esos batacazos que dice Erika fue cuando hicieron una producción “grande” que no pudieron llegar a comercializar. Se trataba de unos pendientes que cuando los probaron se dieron cuenta de lo mucho que pesaban. “La oreja me llegaba aquí”, cuenta señalándose a la altura del pecho.

Pero como todos sabemos, de los errores se aprende y desde entonces no han vuelto a hacer un encargo sin hacer una muestra previa porque si no todo “puede salir muy mal”, reflexiona Erika entre risas.

[[H3:‘Creatividad a voces’, el videopodcast de ESDESIGN y Europa FM]]

Creatividad a voces es una serie de videopodcasts de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona ESDESIGN y Europa FM en los que entrevistan a expertos y líderes en el sector del diseño para mostrar cómo el diseño está presente en muchos más aspectos de nuestra vida cotidiana de los que nos podríamos imaginar.

¡Si quieres estar al día de las últimas novedades en el mundo del diseño y descubrir algunos de los secretos de la profesión, no te pierdas ninguno de los capítulos!